Надо предотвратить месть: МИД Украины обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено растущей эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Непоколебимая решимость" и посольство США в Ираке.

Украина подчеркивает необходимость предотвращения любых актов мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

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Украина исходит из необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности,

– отмечают украинские дипломаты.

Что известно об убийстве Касема Сулеймани

В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. Вследствие этого погибли командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,

– прокомментировал бомбардировку Пентагон.

В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "лишь укрепит решимость Тегерана противостоять США".

Что известно о Касеме Сулеймани