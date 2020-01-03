Надо предотвратить месть: МИД Украины обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке
Министерство иностранных дел Украины обеспокоено растущей эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Непоколебимая решимость" и посольство США в Ираке.
Украина подчеркивает необходимость предотвращения любых актов мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.
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Украина исходит из необходимости предотвращения дальнейшей эскалации и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности,
– отмечают украинские дипломаты.
Что известно об убийстве Касема Сулеймани
В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. Вследствие этого погибли командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Трамп лично отдал приказ об этом ударе.
Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,
– прокомментировал бомбардировку Пентагон.
В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".
В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "лишь укрепит решимость Тегерана противостоять США".
Что известно о Касеме Сулеймани
- В 1998 году Сулеймани возглавил спецподразделение "Эль-Кудс" в составе КСИР, которое предназначено для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана.
- "Эль-Кудс" под руководством Сулеймани занималось военной поддержкой ХАМАС и "Хезболлы" в Палестине и Ливане, а также имело серьезное влияние на политическую ситуацию в Ираке после вывода оттуда войск США.
- Сулеймани также участвовал в борьбе против террористов "Исламского государства".
- В 2007 году был включен ООН в список санкций против иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
- Сулеймани считался главным архитектором войны в Сирии. Считается, что именно он убедил Россию вмешаться в эту войну, что изменило расклад сил внутри страны.
- В США его называли "Темным рыцарем" разведки Ирана. По аналогии с фильмом о Бэтмене.
- Сулеймани невероятно популярен в Иране. О нем снимают фильмы, пишут песни, ему посвящают заработанные награды и спортивные призы.