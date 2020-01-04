В Ираке возле посольства США прогремел взрыв, – СМИ

В столице Ирака Багдаде прогремел взрыв. Инцидент произошел в так называемой "зеленой зоне", где размещаются правительственные здания и дипломатические представительства, включая посольство США. Речь идет о районе Аль-Джадирия.

По информации телеканала Sky News Arabia, взорвались две ракеты, вероятно, "Катюша". Другие арабские СМИ пишут о нескольких взрывах. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Обратите внимание! В США ответили Ирану на угрозы из-за убийства Сулеймани

Как передает информационное агентство "РИА Новости", в результате взрывов пострадали 5 человек.

Сейчас дорога в посольство США перекрыта. Очевидцы, в свою очередь, рассказывают, что слышали сирены воздушной тревоги.

В то же время телеканал Al Arabiya сообщает, что на севере Багдада военно-воздушная база "Балад", которую использовали американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Говорится, что на территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".

К слову, накануне под Багдадом осуществили новый авиаудар, в результате которого по меньшей мере 6 человек погибли. Иракские СМИ называют ответственными за этот обстрел США. Зато официальный Вашингтон отрицает свое участие в бомбардировке.

Что предшествовало этим событиям

29 декабря ВВС США нанесли удар по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта организация несет ответственность за обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), по информации иракских СМИ, погибли не менее 25 человек и более 50 получили ранения.

Впоследствии американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада. Тогда в результате погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним отправились на тот свет также заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааб" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. Американское оборонное ведомство утверждает, что удар был оборонительным и имел целью защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

В Иране на убийство генерала отреагировали довольно негативно. Так, министр иностранных дел страны Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Иранааятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокую месть". А постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что США начали настоящую войну против иранского народа.

К теме! Похороны иранского генерала Сулеймани в Ираке: фото и видео