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      Соглашение с Эрдоганом – государственная измена: Ливия решила разорвать отношения с Турцией

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      Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 / Getty Images

      Парламент Ливии единогласно принял решение привлечь к ответственности премьера Сарраджа за государственную измену из-за военного соглашения с турецким лидером Эрдоганом. А также решил разорвать отношения с Турцией.

      Таким образом ливийский парламент как орган признанной ООН власти выступил против введения турецких войск в Ливию, пишет DW.

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      Заметим, что запрос на ввод турецких войск Анкаре прислал также признанное ООН правительство национального согласия. Однако парламент не только проголосовал против, но и решил привлечь премьер-министра Фаиза Сарраджа к ответственности за государственную измену.

      • Также депутаты проголосовали за прекращение отношений с Турцией.

      К слову, соседний Ливии Египет также осудил обращение к Турции как "грубое нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН по Ливии".

      Напряженная ситуация в Ливии: что следует знать

      Ливию возглавлял диктатор Муамар Каддафи с 1969 по 2011 – 42 года. После того, как его сбросили и убили, страну охватила гражданская война. В 2020 боевые действия активизировались.

      По состоянию на начало 2020 года в стране фактически функционирует два правительства и два парламента:

      • Правительство в Триполи, которым руководит Фаиз Саррадж, поддерживают ООН и США. 
      • Правительство в Байде, которым руководит Халифа Хафтар, поддерживают Россия и Китай.

      С апреля и до конца 2019 Хафтару удалось взять под контроль почти 80% территории Ливии, в том числе нефтяные месторождения – основной ресурс страны. 

      Правительство в Триполи попросило военной помощи у Турции в декабре 2019, Эрдоган немедленно согласился, а 3 января его поддержал и турецкий парламент.

      В ответ командующий непризнанной ООН национальной армии Ливии Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране. И пригрозил Эрдогану, что тот "приведет свою армию к гибели".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ливия Война в Ливии Новости Турции Реджеп Эрдоган
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