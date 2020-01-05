Соглашение с Эрдоганом – государственная измена: Ливия решила разорвать отношения с Турцией

Парламент Ливии единогласно принял решение привлечь к ответственности премьера Сарраджа за государственную измену из-за военного соглашения с турецким лидером Эрдоганом. А также решил разорвать отношения с Турцией.

Таким образом ливийский парламент как орган признанной ООН власти выступил против введения турецких войск в Ливию, пишет DW .

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Заметим, что запрос на ввод турецких войск Анкаре прислал также признанное ООН правительство национального согласия. Однако парламент не только проголосовал против, но и решил привлечь премьер-министра Фаиза Сарраджа к ответственности за государственную измену.

Также депутаты проголосовали за прекращение отношений с Турцией.

К слову, соседний Ливии Египет также осудил обращение к Турции как "грубое нарушение норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН по Ливии".

Напряженная ситуация в Ливии: что следует знать

Ливию возглавлял диктатор Муамар Каддафи с 1969 по 2011 – 42 года. После того, как его сбросили и убили, страну охватила гражданская война. В 2020 боевые действия активизировались.

По состоянию на начало 2020 года в стране фактически функционирует два правительства и два парламента:

Правительство в Триполи, которым руководит Фаиз Саррадж, поддерживают ООН и США.

Правительство в Байде, которым руководит Халифа Хафтар, поддерживают Россия и Китай.

С апреля и до конца 2019 Хафтару удалось взять под контроль почти 80% территории Ливии, в том числе нефтяные месторождения – основной ресурс страны.

Правительство в Триполи попросило военной помощи у Турции в декабре 2019, Эрдоган немедленно согласился, а 3 января его поддержал и турецкий парламент.