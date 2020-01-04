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      Приведе свою армію до загибелі, – Хафтар відповів Ердогану на погрози ввести війська

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      Хафтар відповів Ердогану: "Ми приймаємо виклик" / Колаж 24 каналу

      Командувач невизнаної ООН національної армії Лівії Халіфа Хафтар оголосив загальну мобілізацію в країні. Такий крок він зробив у відповідь на наміри Туреччини ввести до Лівії війська.

      Про заклик від Халіфи Хафтара до загальної мобілізації у Лівії для протидії агресії Туреччини повідомило видання Al Arabiya.

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      Ми приймаємо виклик. Я оголошую загальну мобілізацію проти будь-яких іноземних військ, які скерують до нашої країни,
      – заявив Хафтар.

      Він також звинуватив президента Туреччини Ердогана в спробах відродити "османську спадщину" в Лівії (країна була під турецьким владарюванням від 1551 до 1911, протягом майже чотирьох століть).

      Сам же Ердоган, на думку Хафтара, "приведе свою армію до загибелі".

      Що відбувається в Лівії: головне

      У Лівії багато років триває громадянська війна. Станом на початок 2020 року в країні функціонує два уряди:

      • Уряд у Триполі підтримує ООН та США,
      • Уряд у Байді (саме ним керує Халіфа Хафтар) підтримують Росія і Китай.

      Хафтар намагається захопити Триполі ще з квітня 2019 року – він вже контролює 80% території Лівії.

      • На початку січня 2020 парламент Туреччини підтримав ініціативу президента Ердогана про надсилання до Лівії військ.

      До слова, протягом останніх кількох місяців Росія, яка прагне відновити вплив на Близькому Сході, відправила до Лівії понад 200 найманців, у тому числі снайперів із ПВК "Вагнера".

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      3 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Лівія Новини Туреччини Війна у Лівії Реджеп Ердоган
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