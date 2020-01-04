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      Приведет свою армию к гибели, – Хафтар ответил Эрдогану на угрозы ввести войска

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      Хафтар ответил Эрдогану: "Мы принимаем вызов" / Коллаж 24 канала

      Командующий непризнанной ООН национальной армией Ливии Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране. Такой шаг он сделал в ответ на намерения Турции ввести в Ливию войска.

      О призыве от Халифы Хафтара к всеобщей мобилизации в Ливии для противодействия агрессии Турции сообщило издание Al Arabiya.

      Читайте также: Турция введет войска в Ливию: Трамп срочно предостерег Эрдогана от такого шага

      Мы принимаем вызов. Я объявляю всеобщую мобилизацию против любых иностранных войск, которые направят в нашу страну,
      – заявил Хафтар.

      Он также обвинил президента Турции Эрдогана в попытках возродить "османское наследство" в Ливии (страна была под турецким владычеством от 1551 до 1911, в течение почти четырех веков).

      Сам же Эрдоган, по мнению Хафтара, "приведет свою армию к гибели".

      Что происходит в Ливии: главное

      В Ливии много лет идет гражданская война. По состоянию на начало 2020 году в стране функционирует два правительства:

      • Правительство в Триполи поддерживает ООН и США,
      • Правительство в Байде (именно им руководит Халифа Хафтар) поддерживают Россия и Китай.

      Хафтар пытается захватить Триполи еще с апреля 2019 – он уже контролирует 80% территории Ливии.

      • В начале января 2020 парламент Турции поддержал инициативу президента Эрдогана о направлении в Ливию войск.

      К слову, в последние несколько месяцев Россия, которая стремится восстановить влияние на Ближнем Востоке, отправила в Ливию более 200 наемников, в том числе снайперов с ЧВК "Вагнера".

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      3 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Реджеп Эрдоган Война в Ливии Новости Турции Ливия
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