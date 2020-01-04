Приведет свою армию к гибели, – Хафтар ответил Эрдогану на угрозы ввести войска

Командующий непризнанной ООН национальной армией Ливии Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в стране. Такой шаг он сделал в ответ на намерения Турции ввести в Ливию войска.

О призыве от Халифы Хафтара к всеобщей мобилизации в Ливии для противодействия агрессии Турции сообщило издание Al Arabiya .

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Мы принимаем вызов. Я объявляю всеобщую мобилизацию против любых иностранных войск, которые направят в нашу страну,

– заявил Хафтар.

Он также обвинил президента Турции Эрдогана в попытках возродить "османское наследство" в Ливии (страна была под турецким владычеством от 1551 до 1911, в течение почти четырех веков).

Сам же Эрдоган, по мнению Хафтара, "приведет свою армию к гибели".

Что происходит в Ливии: главное

В Ливии много лет идет гражданская война. По состоянию на начало 2020 году в стране функционирует два правительства:

Правительство в Триполи поддерживает ООН и США,

Правительство в Байде (именно им руководит Халифа Хафтар) поддерживают Россия и Китай.

Хафтар пытается захватить Триполи еще с апреля 2019 – он уже контролирует 80% территории Ливии.

В начале января 2020 парламент Турции поддержал инициативу президента Эрдогана о направлении в Ливию войск.