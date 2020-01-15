Война в Ливии: кому нужна страна и выгоден конфликт

Ливийский конфликт длится уже почти 9 лет, начавшись почти одновременно с войной в Сирии. Последние мирные переговоры в Москве имели шанс остановить его, но сорвались. В причинах и последствиях разбирался 24 канал.

Современная Ливия: одна страна, три правительства

Карта современной ситуации в Ливии: красное – силы Хафтара, зеленое – силы Фарраджа, синее – местные силы/photo: Wikipedia

Арабская Весна в 2011 году стала началом конца для правления лидера тогдашней Ливии Муаммара Каддафи. Протестующие лишили его власти, вынудили скрываться, и в конце концов, убили в родном городе Сирт. Хаос безвластия перерос в первую фазу войны (2011-2014 гг.). С 2014 года продолжается вторая, современная фаза, с разделением Ливии на две части: восточную, со столицей в городе Тобрук ( так называемая Ливийская Национальная Ассамблея) и западную, со столицей в Триполи (так называемое Правительство Национального Согласия). И там и там есть свой лидер: генерал Халифа Хафтар на востоке, Фаизов Саррадж – на западе. Их обоих поддерживают коалиции из разных стран.

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Ливия: распределение полномочий

Верховная власть, формально, в руках Президентского Совета из 9-ти человек (но активны только двое) во главе с премьерминистром, которым сейчас является Фаизов Саррадж. Этот совет приглашает членов в правительство нацсогласия, которых утверждает парламент в Тобруке – та самая Ливийская Нацассамблея. Отдельно есть военный и Государственный совет, который принимает некоторые решения совместно с парламентом. Третье правительство действует из города Байда, но оно находится под влиянием Египта и Хафтара. Огромную роль играют вооруженные группы конкретных городов-государств, которые приняли на себя борьбу с ИГИЛ, когда те пытались сделать Ливию своей новой базой.

Кто против кого в ливийской войне?

“Западная коалиция”: ООН, Турция, Катар, движение “Братья-мусульмане”. Это правительство ориентирован на политический ислам, который поддерживают в Анкаре, в Катаре, а также “Братья-мусульмане” – политическое исламское движение, которое одно время был во главе Египта, пока генерал Ас-Сиси не сверг первого демократически избранного президента Мохаммеда Мурси.

Турция оказывает военную поддержку Триполи , в частности, поставляет дроны, авиацию и машины и планирует ввести в Ливию свои войска. Стоит отметить, что делает это Анкара в прямое нарушение эмбарго ООН на передачу Ливии оружия. Турция в большей степени остановила последний марш Хафтара на Триполи примерно за 100 км от столицы.

Богатый арабский Катар помог НАТО свергнуть Каддафи в 2011 году и с тех пор поддерживает союзные отношения с правительством Сарраджа, Турцией (Анкара помогает Катара во время его изоляции) и "Братьями-мусульманами". Именно последний пункт, а также обвинения Дохи в финансировании терроризма и Ирана, привели к разрыву с ним отношений со стороны других государств Персидского залива. Катар обвиняет Хафтара в создании препятствий для мирного процесса в стране.

“Восточная коалиция”: Египет, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, африканские наемники, ЧВК "Вагнера". Страны, которые поддерживают Хафтара, отвергают идею политического ислама, преследуют "Братьев-мусульман" и хотят, чтобы Ливией управляла "сильная рука". Большую роль здесь играет Россия, от которой в составе армии Хафтара воюют боевики ЧВК "Вагнера".

Саудовская Аравия и ОАЭ: Абу-Даби и Эр-Рияд видят в "Братьях-мусульманах" угрозу, поэтому нашли естественного союзника в персоне генерала Хафтара. Впрочем, Саудиты сейчас больше заняты войной в Йемене, поэтому главную роль в коалиции Хафтара, до последнего времени, играли Эмираты. "Западная коалиция" часто обвиняла ОАЭ в передаче оружия Хафтару. Запуск ракет из китайских дронов, которыми пользуются в армии Эмиратов, заставил ООН реагировать и расследовать инцидент.

Египет: Сосед и верный союзник Хафтара. Египет, как было сказано выше, является движущей силой в борьбе против политического ислама. За желание править авторитарно, Хафтара даже называют "ливийским Ас-Сиси". Каир видит в нем источник будущей стабильности в Ливии.

Россия: Хафтар является частым гостем в Москве, где он учился при СССР (как и в Египте). Он считает РФ своим дипломатическим гарантом и защитником на международном уровне, в том числе и в стенах ООН. Например, Кремль заблокировал резолюцию ООН, которая призывала Хафтара остановить наступление на Триполи. И хотя Россия направила в Ливию своих наемников из состава ЧВК "Вагнер", она же призывает к переговорам.

Несколько неопределенной является позиция нескольких стран, в частности Франции и США, которых подозревают в непубличной поддержке Хафтара. Соединенные Штаты были, до сих пор, нейтральные. Но в разговоре Трампа с Хафтаром 19 апреля, президент США сказал, что его страна "признает полевого маршала Хафтара, его борьбу с терроризмом и желание защитить ливийские нефтяные ресурсы". США также заблокировали очередную резолюцию ООН, которая имела целью осудить авиаудары армии Хафтара по центру содержания мигрантов.



Эмануэль Макрон и Халифа Хафтар/ photo: Middle East Eye

Францию обвиняют в поддержке обеих сторон. Присутствующие в бывшей итальянской колонии (при этом, Италия пытается сохранять нейтралитет) со времени свержения Каддафи, французы дважды пытались достичь мира, сажая лидеров коалиций за стол в 2017 и 2018 годах. Это не принесло результата. Франция также предоставляла разведданные Хафтару, которого видит в качестве союзника в борьбе с террористами, а французские ракеты были найдены на военной базе в восточной Ливии.

Кроме государственных актеров и коалиций, в Ливии присутствуют джихадисты, парамилитарные организации, племенные союзы и бедуины. Они занимают малонаселенную центральную и южную часть страны. Их верность одной или другой стороне может меняться.

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Почему сорвались мирные переговоры?



Фаррадж и Хафтар: провальная встреча в Москве/ photo: Reuters

Как было обозначено выше, Саррадж и Хафтар уже дважды встречались друг с другом в 2017-2018 годах. После этого, восточный генерал поднял свои армии на новую попытку захватить Триполи. За девять месяцев боев, цель все еще не достигнута. С началом нового года, Россия и Турция, которые поддерживают различные стороны конфликта, попытались помирить Ливию еще раз на своих условиях. Для этого была запущена активная дипломатия: встречи с Эрдоганом, главой правительства Италии Конте, Хафтар и Саррадж были в Москве, где виделись с министрами иностранных дел и обороны РФ и Турции.

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В столице России происходили и переговоры между двумя делегациями, которые на этот раз отказались садиться вместе за один стол, заставляя дипломатов курсировать между ними. Документ, который должны подписать, по сообщениям, включал в себя следующие пункты: остановку переброски турецкой армии в Ливию; объединение нескольких правительств Ливии в одно Временное; разоружение парамилитарных организаций; защита нефтяных месторождений и береговой линии страны;

Почему же все сорвалось? Фаизов Саррадж уже подписал текст соглашения, но Хафтар сначала попросил немного времени "на подумать", а затем оставил Москву без подписания. Причиной, вероятно, стали некоторые правки, которые его делегация не смогла просунуть. В частности, Хафтар выступает резко против любого участия Турции в ливийском конфликте. В частности, не видит османов в качестве переговорщиков. Тем временем, обе ливийские стороны обвиняют друг друга в нарушении ранее достигнутого перемирия. А спикер парламента Ливии в городе Тобрук вообще заявил, что "освобождение Триполи продолжается".

Президент Турции Эрдоган отреагировал на все это довольно жестко: сказал, если армия Хафтара будет атаковать Триполи или "ливийский народ", Турция не будет стоять в стороне. Даже если объединятся все страны Хафтара – Сауди, Эмираты и Египет – они вряд ли смогут сдержать потугу второй армии НАТО.

Возможно, последний шанс достичь мира будет 19-го января в Берлине, где соберется ливийский саммит. Ожидается, что там, кроме Эрдогана, будут также Путин и Конте. Российская сторона сообщает, что в берлинском документе "будет лишь призыв к диалогу, доскольнаного выполнения эмбарго".