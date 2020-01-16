Турция официально отправляет свои войска в Ливию: что это значит

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что таки отправляет свои войска в Ливию. По его словам, это будет сделано для того, чтобы обеспечить стабильность и поддержку законного правительства.

Турция продолжит использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в Ливии, заявил Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает издание Anadolu.

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Кроме того, 19 января он примет участие во встрече в Берлине с лидерами России, Великобритании, Италии и Германии. На ней будет обсуждаться урегулирование ливийского конфликта.

Для того, чтобы эта встреча все же состоялась, глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар пообещал соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает Middle East Online со ссылкой на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.

Кто такой Халифа Хафтар?Командующий ливийскими вооруженными силами, поддерживаемый российскими боевиками ППК "Вагнера". Именно на него делает свою ставку Россия, а вокруг его противостояния с главой признанного ООН правительства Ливии Фаизом аль-Сараджем и основывается конфликт.

О чем стороны будут договариваться 19 января, в Берлине:

введение режима прекращения огня;

прекращение боевых действий;

определение линии соприкосновения;

налаживание диалога между ливийцами;

признание того, что решение конфликта не может быть осуществлено военным путем;

предоставление гарантированного безопасного доступа гуманитарным организациям.

Ливийский конфликт: коротко

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда свергли диктатора Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года.

Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.

Турция размышляла о вмешательстве в войну путем направления туда своих войск. Против этого уже категорически выступили США.

Война в Ливии: кто с кем и против кого

Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и Правительства национального согласия.

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Сараджа поддерживают Турция, которая вводит свои войска, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии, нарушая эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ППК "Вагнера" ​​воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь к тому, чтобы страной управляла сильная рука.