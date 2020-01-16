Туреччина офіційно відправляє свої війська у Лівію: що це означає

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що таки відправляє свої війська у Лівію. За його словами, це буде зроблено для того, аби забезпечити стабільність і підтримку законного уряду.

Туреччина продовжить використовувати всі дипломатичні та військові засоби для забезпечення стабільності в Лівії, заявив Реджеп Ердоган. Про це повідомляє видання Anadolu.

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Крім того, 19 січня він візьме участь у зустрічі в Берліні з лідерами Росії, Великої Британії, Італії та Німеччини. На ній обговорюватиметься врегулювання лівійського конфлікту.

Для того, аби ця зустріч таки відбулася, очільник Лівійської національної армії Халіфа Хафтар пообіцяв дотримуватися режиму припинення вогню. Про це повідомляє Middle East Online з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Хайко Мааса.

Хто такий Халіфа Хафтар?Командувач лівійськими збройними силами, підтримуваний російськими бойовиками ПВК "Вагнера". Саме на нього робить свою ставку Росія, а довкола його протистояння з главою визнаного ООН уряду Лівії Фаїзом аль-Сараджем і ґрунтується конфлікт.

Про що сторони будуть домовлятися 19 січня у Берліні:

введення режиму припинення вогню;

припинення бойових дій;

визначення лінії зіткнення;

налагодження діалогу між лівійцями;

визнання того, що вирішення конфлікту не може бути здійснене військовим шляхом;

надання гарантованого безпечного доступу гуманітарним організаціям.

Лівійський конфлікт: коротко

Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Муаммара Каддафі, що керував країною з 1969 року.

Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.

Туреччина роздумувала про втручання у війну шляхом надсилання туди своїх військ. Проти цього вже категорично виступили США.

Війна у Лівії: хто з ким і проти кого

У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа та очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради та уряду Національної згоди.

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Сараджа підтримують Туреччина, яка вводить свої війська, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.