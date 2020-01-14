Российская пропаганда утрачивает силу: почему сорвалось ливийское перемирие

Телевизор может сколь угодно надрываться о величии и росте авторитета. Но быть авторитетом среди мелкой шпаны международных отношений – это точно не повод для гордости.

Генерал Хафтар улетел из Москвы, не подписав предложенный документ о ливийском урегулировании (точнее, перемирии). Сообщается, что он улетел, несмотря на уговоры Лаврова все-таки подписать документ.

К слову: Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается

Договоренность о переговорах в Москве между двумя ливийскими группировками была достигнута на встрече Путина и Эрдогана при пуске Турецкого потока 8 января. Смысл договоренности очевиден – после ввода турецких войск в Ливию риск прямых столкновений между российскими наемниками и турецкими военными существенно возрос. (Кстати, Путин чуть ли не впервые не стал откровенно врать на тему "нас там нет", сообщив на пресс-конференции с Меркель, что "если там и есть российские граждане, то они не представляют интересов государства")