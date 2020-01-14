Российская пропаганда утрачивает силу: почему сорвалось ливийское перемирие
Телевизор может сколь угодно надрываться о величии и росте авторитета. Но быть авторитетом среди мелкой шпаны международных отношений – это точно не повод для гордости.
Генерал Хафтар улетел из Москвы, не подписав предложенный документ о ливийском урегулировании (точнее, перемирии). Сообщается, что он улетел, несмотря на уговоры Лаврова все-таки подписать документ.
К слову: Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
Договоренность о переговорах в Москве между двумя ливийскими группировками была достигнута на встрече Путина и Эрдогана при пуске Турецкого потока 8 января. Смысл договоренности очевиден – после ввода турецких войск в Ливию риск прямых столкновений между российскими наемниками и турецкими военными существенно возрос. (Кстати, Путин чуть ли не впервые не стал откровенно врать на тему "нас там нет", сообщив на пресс-конференции с Меркель, что "если там и есть российские граждане, то они не представляют интересов государства")
Хафтар формально считается союзником (или партнером – поди разберись в нынешней иерархии отношений Кремля с бандитами и террористами со всего света) российского режима. Во всяком случае генерал-террориста принимают на крайне высоком уровне в Кремле, в его адрес отправляют военную помощь, а в рядах его бандформирований воюет от 2 до 2,5 тысяч российских наемников, централизованно отгружаемых с родных просторов военными бортами.
Пока не совсем понятно, является ли "взбрык" Хафтара согласованным с Кремлем шагом или это какая-то самостоятельность. Более чем вероятно, что отказ подписывать соглашение стал для Кремля неожиданностью, причем неприятной. Хафтар, как опытная и прожженная политическая проститутка, работает сразу на многих нанимателей, диверсифицируя собственные риски. В числе его союзников и партнеров – Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Италия. Кто-то из многочисленных хозяев Хафтара мог дать ему добро на проявление своеволия.
В сухом остатке – срыв переговоров, в начале которых российская пропаганда немедленно возопила, как о свидетельстве невероятно выросшего авторитета России среди разнообразных бантустанов. Кстати, об авторитете.
Само спонсорство в ливийском урегулировании и кооперация в этом вопросе с Турцией наглядно показывает, что Россия не является мировой державой, а в лучшем случае соперничает за статус региональной. Раньше партнерами были США в таких вопросах. И только с ними решались вопросы на спорных территориях. Спускаться на уровень региональных отношений было не статусно. Теперь Россия ведет дела с Турцией, Саудовской Аравией, Египтом – странами явно второго и даже третьего эшелона мировой политики. Это и есть падение статуса России, и вполне справедливо показывает ее настоящее место в мире.
Неудивительно, что какой-то мелкий террорист вроде Хафтара может безо всяких проблем манипулировать интересами Кремля – по мощам и елей.
Телевизор может сколь угодно надрываться о величии и росте авторитета. Но быть авторитетом среди мелкой шпаны международных отношений – это точно не повод для гордости.
Обратите внимание: Эрдоган заявил, что отправил войска в Ливию