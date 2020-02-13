Мюнхенська конференція з безпеки: що говоритимуть про Україну
На Мюнхенській конференції тема України звучатиме. Але, як саме, залежить від української влади. Світ хоче перейматися глобальними викликами, а не третіми країнами. Підтримка України спадатиме.
Таку думку 24 каналу висловив партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк.
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Як наголошує міжнародник, світова спільнота зрозуміла, що нова влада України самостійно може нав’язати або контролювати діалог із Росією.
Із призначенням Єрмака главою офісу Зеленського зберігається комунікація з Москвою, а не з бойовиками. Хоча Кремль намагався відсторонитися від теми Донбасу. Зараз усе йде до того, що може бути певна домовленість. А Європа буде Третейським суддею між Україною і Росією,
– розповідає Тарас Семенюк.
Крім того, зауважує він, Мюнхенська конференція завжди орієнтувалася на світові маркери безпеки.
У центрі уваги світу військовий конфлікт у Сирії, яка залишається епіцентром небезпеки. Вперше може прозвучати проблема короновірусу. Якщо мислити категоріями біологічної зброї, то вірус може впливати на світові процеси,
– підкреслює Тарас Семенюк.
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Зокрема, деякі країни вже відмовилися від пошти, імпорту з Китаю, загалом торгувати з КНР. Це, переконаний експерт, знак повзучої глобальної економічної кризи. Адже Китай – друга економіка світу. І це теж питання безпеки.
Також, говорить експерт, на Мюнхенській конференції не оминуть ролі США і НАТО. Дональд Трамп отримав фору в передвиборній гонці. І багато експертів схиляються до думки, що він вдруге переможе. Відповідно Трамп диктуватиме умови, щоб всі підлаштовувалися під США. Тому для України важливо напрацьовувати конструктивний діалог у форматі союзника США за межами НАТО. За прикладом стратегічних союзників США – Японії, Південної Кореї, Австралії і Нової Зеландії. Це може бути продуктивним аспектом для української національної безпеки.
Що відомо про Мюнхенську конференцію?
- Мюнхенська конференція була заснована у 1963 році як форум країн-членів НАТО – міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. З 1998 року фінансується урядом Німеччини.
- У 2019 році конференцію відвідали близько 500 учасників. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.
- Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський. У Німеччині наголосили, що Україна є важливою у контексті обговорення безпекової політики Євросоюзу.
- Водночас української панелі цього року на конференції не буде. Крім того, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що поки не отримував запрошення на зустріч глав МЗС країн "нормандського формату", яку планують провести на полях Мюнхенської безпекової конференції. До "четвірки" входять представники таких країн: Німеччини, Франції, Росії та України.