Мюнхенська конференція з безпеки: що говоритимуть про Україну

На Мюнхенській конференції тема України звучатиме. Але, як саме, залежить від української влади. Світ хоче перейматися глобальними викликами, а не третіми країнами. Підтримка України спадатиме.

Таку думку 24 каналу висловив партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Як наголошує міжнародник, світова спільнота зрозуміла, що нова влада України самостійно може нав’язати або контролювати діалог із Росією.

Із призначенням Єрмака главою офісу Зеленського зберігається комунікація з Москвою, а не з бойовиками. Хоча Кремль намагався відсторонитися від теми Донбасу. Зараз усе йде до того, що може бути певна домовленість. А Європа буде Третейським суддею між Україною і Росією,

– розповідає Тарас Семенюк.

Крім того, зауважує він, Мюнхенська конференція завжди орієнтувалася на світові маркери безпеки.

У центрі уваги світу військовий конфлікт у Сирії, яка залишається епіцентром небезпеки. Вперше може прозвучати проблема короновірусу. Якщо мислити категоріями біологічної зброї, то вірус може впливати на світові процеси,

– підкреслює Тарас Семенюк.

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Зокрема, деякі країни вже відмовилися від пошти, імпорту з Китаю, загалом торгувати з КНР. Це, переконаний експерт, знак повзучої глобальної економічної кризи. Адже Китай – друга економіка світу. І це теж питання безпеки.

Також, говорить експерт, на Мюнхенській конференції не оминуть ролі США і НАТО. Дональд Трамп отримав фору в передвиборній гонці. І багато експертів схиляються до думки, що він вдруге переможе. Відповідно Трамп диктуватиме умови, щоб всі підлаштовувалися під США. Тому для України важливо напрацьовувати конструктивний діалог у форматі союзника США за межами НАТО. За прикладом стратегічних союзників США – Японії, Південної Кореї, Австралії і Нової Зеландії. Це може бути продуктивним аспектом для української національної безпеки.

Що відомо про Мюнхенську конференцію?