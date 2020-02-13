Мюнхенская конференция по безопасности: что будут говорить об Украине

На Мюнхенской конференции тема Украины будет звучать. Но, как именно, зависит от украинской власти. Мир хочет заниматься глобальными вызовами, а не третьими странами. Поддержка Украины будет спадать.

Такое мнение 24 канала высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Как отмечает международник, мировое сообщество поняло, что новая власть Украины самостоятельно может навязать или контролировать диалог с Россией.

С назначением Ермака главой офиса Зеленского сохраняется коммуникация с Москвой, а не с боевиками. Хотя Кремль пытался отстраниться от темы Донбасса. Сейчас все идет к тому, что может быть определенная договоренность. А Европа будет третейским судьей между Украиной и Россией,

– рассказывает Тарас Семенюк.

Кроме того, отмечает он, Мюнхенская конференция всегда ориентировалась на мировые маркеры безопасности.

В центре внимания мира военный конфликт в Сирии, которая остается эпицентром опасности. Впервые может прозвучать проблема короновируса. Если мыслить категориями биологического оружия, то вирус может влиять на мировые процессы,

– подчеркивает Тарас Семенюк.

К сведению: Война на Донбассе и приоритеты в работе ОП: главные тезисы из первого брифинга Ермака

В частности, некоторые страны уже отказались от почты, импорта из Китая, в целом торговать с КНР. Это, убежден эксперт, знак ползучего глобального экономического кризиса. Ведь Китай – вторая экономика мира. И это тоже вопрос безопасности.

Также, говорит эксперт, на Мюнхенской конференции не обойдут роли США и НАТО. Дональд Трамп получил фору в предвыборной гонке. И многие эксперты склоняются к мнению, что он во второй раз победит. Соответственно Трамп будет диктовать условия, чтобы все подстраивались под США. Поэтому для Украины важно нарабатывать конструктивный диалог в формате союзника США вне НАТО. По примеру стратегических союзников США – Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Это может быть продуктивным аспектом для украинской национальной безопасности.

Что известно о Мюнхенской конференции?