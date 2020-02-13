Мюнхенская конференция по безопасности: что будут говорить об Украине
На Мюнхенской конференции тема Украины будет звучать. Но, как именно, зависит от украинской власти. Мир хочет заниматься глобальными вызовами, а не третьими странами. Поддержка Украины будет спадать.
Такое мнение 24 канала высказал партнер в Kyivstratpro Тарас Семенюк.
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Как отмечает международник, мировое сообщество поняло, что новая власть Украины самостоятельно может навязать или контролировать диалог с Россией.
С назначением Ермака главой офиса Зеленского сохраняется коммуникация с Москвой, а не с боевиками. Хотя Кремль пытался отстраниться от темы Донбасса. Сейчас все идет к тому, что может быть определенная договоренность. А Европа будет третейским судьей между Украиной и Россией,
– рассказывает Тарас Семенюк.
Кроме того, отмечает он, Мюнхенская конференция всегда ориентировалась на мировые маркеры безопасности.
В центре внимания мира военный конфликт в Сирии, которая остается эпицентром опасности. Впервые может прозвучать проблема короновируса. Если мыслить категориями биологического оружия, то вирус может влиять на мировые процессы,
– подчеркивает Тарас Семенюк.
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В частности, некоторые страны уже отказались от почты, импорта из Китая, в целом торговать с КНР. Это, убежден эксперт, знак ползучего глобального экономического кризиса. Ведь Китай – вторая экономика мира. И это тоже вопрос безопасности.
Также, говорит эксперт, на Мюнхенской конференции не обойдут роли США и НАТО. Дональд Трамп получил фору в предвыборной гонке. И многие эксперты склоняются к мнению, что он во второй раз победит. Соответственно Трамп будет диктовать условия, чтобы все подстраивались под США. Поэтому для Украины важно нарабатывать конструктивный диалог в формате союзника США вне НАТО. По примеру стратегических союзников США – Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Это может быть продуктивным аспектом для украинской национальной безопасности.
Что известно о Мюнхенской конференции?
- Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО – международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. С 1998 года финансируется правительством Германии.
- В 2019 году конференцию посетили около 500 участников. В этом году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.
- Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский. В Германии отметили, что Украина является важной в контексте обсуждения безопасности Евросоюза.
- В то же время украинской панели в этом году на конференции не будет. Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока что не получал приглашения на встречу глав МИД стран "нормандского формата", которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В "четверку" входят представители следующих стран: Германии, Франции, России и Украины.