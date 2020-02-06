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      Главы МИД "нормандской четверки" планируют встречу в Мюнхене: Украину не пригласили

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      Вадим Пристайко / Getty images

      Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран "нормандского формата", которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Следует заметить, что в "четверку" входят представители таких стран: Германии, Франции, России и Украины.

      Несмотря на это, Пристайко не слишком переживает, говорит: приоритетной является встреча в апреле, а не в феврале, передает Укринформ.

      Ранее: "Это потянет на дно весь корабль": Франция против вопроса Крыма в нормандском формате

      Говоря о встрече в рамках Мюнхенской конференции, я читал тоже об этом... Но я не имею еще официального предложения. Я бы все же отдал основной приоритет встрече лидеров в апреле,
      – отметил дипломат.

      Ранее, кстати, стало известно о другой важной встрече с участием Украины на форуме безопасности в Мюнхене. Речь идет о переговорах глав МИД 5 стран, граждане которых погибли во время сбития украинского самолета в Иране.

      Что известно о нормандском формате?Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

      Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Мюнхенская конференция Нормандский формат МИД Украины Вадим Пристайко
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