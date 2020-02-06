Глави МЗС "нормандської четвірки" планують зустріч у Мюнхені: Україну не запросили

Вадим Пристайко поки не отримував запрошення на зустріч глав МЗС країн "нормандського формату", яку планують провести на полях Мюнхенської безпекової конференції. Слід зауважити, що до "четвірки" входять представники таких країн: Німеччини, Франції, Росії та України.

Попри це Пристайко не надто переймається, каже: пріоритетною є зустріч у квітні, а не в лютому, передає Укрінформ.

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Говорячи про зустріч у рамках Мюнхенської конференції, я читав теж про це… Але я не маю ще офіційної пропозиції. Я би все ж таки віддав основний пріоритет зустрічі лідерів у квітні,

– зауважив дипломат.

Раніше, до речі, стало відомо про іншу важливу зустріч за участі України на безпековому форумі у Мюнхені. Йдеться про перемовини глав МЗС 5 країн, громадяни яких загинули під час збиття українського літака в Ірані.

Що відомо про нормандський формат? Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.



Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.