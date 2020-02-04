"Це потягне на дно весь корабель": Франція проти питання Криму у нормандському форматі

У Франції вважають: включати питання анексії Криму Росією до нормандського формату не варто, бо це може зіпсувати усі досягнуті домовленості по Донбасу. Перш за все слід зосередитися на припиненні вогню на Сході України.

Крим – не на часі. Таким меседжем відзначився посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Про це дипломат розповів в інтерв’ю "Громадському".

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Сьогодні ми не бачимо формату, в якому можна було б результативно обговорювати це питання. Включення питання Криму до "нормандського формату" нічого не дасть – навпаки, це питання потягне на дно весь корабель,

– заявив пан посол.

Він уточнив: Париж намагається бути прагматичним у питанні формату переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

На його думку, поки слід зосередитись на припиненні вогню, гуманітарних питаннях та відкритті нових КПВВ на Донбасі.

"Коли прийде час Криму, ми подивимося, яким чином можна це вирішити", – додав Понсен.

Дипломат також додав: не може спрогнозувати терміни повернення анексованого Криму Україні.

Що відомо про анексію Криму? Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".



16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.



РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.