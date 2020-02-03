Перед зустріччю із Зеленським Ердоган публічно засудив анексію Криму: відео

Президент Туреччини Туреччини Реджеп Ердоган публічно засудив анексію Росією Криму напередодні офіційного візиту в Україну.

Президент Ердоган у прямому ефірі Al Jazeera підтримав суверенітет України та наголосив на важливості кримських татар для Анкари.

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Ми розглядаємо Україну як стратегічного партнера у Чорноморську регіоні. Ми завжди підтримували Україну,

– зазначив політик.

Ердоган публічно засудив анексію Криму: відео

Зауважимо, що у понеділок, 3 лютого, президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Україну, де зустрінеться з Володимиром Зеленським. У ході зустрічі обидва лідери планують підписати одразу цілу низку спільних договорів.

Більшість із них стосуватимуться сфери військово-технічного співробітництва, а також військової допомоги нашій державі

Важливо! Про що конкретно можуть домовитися Зеленський та Ердоган – читайте за посиланням.

Анексія Криму, позиція України, Росії та світу: коротко

На початку 2014 року після втечі президента України Віктора Януковича Росія скористалася слабкістю української влади та незаконно анексувала український Крим. Самі росіяни спершу заперечували свою причетність до окупації української території, а потім назвали її "поверненням Криму".

Водночас Україна вже шість років на різноманітних майданчиках наголошує на тому, що анексія півострова була незаконною, а росіяни мають забратися з півострова. Увесь цивілізований світ у цьому питанні підтримує позицію України.

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