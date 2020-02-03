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      Перед встречей с Зеленским Эрдоган публично осудил аннексию Крыма: видео

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      Эрдоган публично осудил аннексию Крыма / aljazeera.com

      Президент Турции Реджеп Эрдоган публично осудил аннексию Россией Крыма накануне официального визита в Украину.

      Президент Эрдоган в прямом эфире Al Jazeera поддержал суверенитет Украины и отметил важность крымских татар для Анкары.

      Обратите внимание: Медведев признал, что санкции из-за аннексии Крыма болезненно ударили по России

      Мы рассматриваем Украину как стратегического партнера в Черноморском регионе. Мы всегда поддерживали Украину,
      – отметил политик.

      Эрдоган публично осудил аннексию Крыма: видео

      Заметим, что в понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину, где встретится с Владимиром Зеленским. В ходе встречи оба лидера планируют подписать сразу целый ряд совместных договоров.

      Большинство из них будут касаться сферы военно-технического сотрудничества, а также военной помощи нашей стране

      Важно! О чем конкретно могут договориться Зеленский и Эрдоган – читайте по ссылке.

      Аннексия Крыма, позиция Украины, России и мира: кратко

      В начале 2014 года после бегства президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".

      В то же время Украина уже шесть лет на разных площадках подчеркивает, что аннексия полуострова была незаконной, а россияне должны убраться с полуострова. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины.

      К теме: Вслед за ЕС и США: Канада ввела санкции против России за аннексию Крыма

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости России Украина – Россия Новости Турции Реджеп Эрдоган Новости Крыма Аннексия Крыма
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