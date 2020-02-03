Перед встречей с Зеленским Эрдоган публично осудил аннексию Крыма: видео
Президент Турции Реджеп Эрдоган публично осудил аннексию Россией Крыма накануне официального визита в Украину.
Президент Эрдоган в прямом эфире Al Jazeera поддержал суверенитет Украины и отметил важность крымских татар для Анкары.
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Мы рассматриваем Украину как стратегического партнера в Черноморском регионе. Мы всегда поддерживали Украину,
– отметил политик.
Эрдоган публично осудил аннексию Крыма: видео
Заметим, что в понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину, где встретится с Владимиром Зеленским. В ходе встречи оба лидера планируют подписать сразу целый ряд совместных договоров.
Большинство из них будут касаться сферы военно-технического сотрудничества, а также военной помощи нашей стране
Важно! О чем конкретно могут договориться Зеленский и Эрдоган – читайте по ссылке.
Аннексия Крыма, позиция Украины, России и мира: кратко
В начале 2014 года после бегства президента Украины Виктора Януковича Россия воспользовалась слабостью украинской власти и незаконно аннексировала украинский Крым. Сами россияне сначала отрицали свою причастность к оккупации украинской территории, а потом назвали ее "возвращением Крыма".
В то же время Украина уже шесть лет на разных площадках подчеркивает, что аннексия полуострова была незаконной, а россияне должны убраться с полуострова. Весь цивилизованный мир в этом вопросе поддерживает позицию Украины.
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