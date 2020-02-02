19:02
2 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Более 50 проектов военного сотрудничества: о чем договорятся Зеленский и Эрдоган

      142 Читати новину українською
      Турецкий президент Эрдоган едет в Украину / фото: ОПУ

      В понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину, где встретится с Владимиром Зеленским. В ходе встречи оба лидера планируют подписать сразу целый ряд совместных договоров.

      Большинство из них будут касаться сферы военно-технического сотрудничества, а также военной помощи нашей стране, рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интерью "Укринформу".

      К слову: "Наше терпение заканчивается": Эрдоган о невыполнении Россией договоренностей по Сирии

      Как будет проходить сам визит

      Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган должны сначала провести встречу с глазу на глаз, а потом и при участии ключевых министров. Сами министры также будут иметь двусторонние встречи между собой.

      После заседания будет подписано совместное заявление президентов. Там подведут итоги предыдущего года, определят основные задачи на текущий год.

      Андрей Сибига отметил, что визит Реджепа Эрдогана в Киев является очень важным для межгосударственных отношения Украины и Турции. В частности, по подбору вопросов, которые будут обсуждаться.

      Так же встреча важна и по глобальности задач, которые будут взяты к исполнению обеими сторонами на этот год. Этот визит имеет стратегическое значение,
      – заверил посол.

      О чем могут договориться Зеленский и Эрдоган

      Украинский дипломат, в частности, выразил надежду, что будет подписан ряд документов, касающихся сферы миграционного сотрудничества. По его словам, это уменьшит количество бюрократических процедур при путешествиях граждан.

      Интересно: Встреча Зеленского и Помпео: главные тезисы

      "Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран", – рассказал Сибига.

      Также планируется, что стороны подпишут документ о сотрудничестве между службами чрезвычайных ситуаций. Он, например, будет способствовать взаимодействию на случай трагедий и чрезвычайных происшествий.

      Также планируется, что будет подписано соглашение, по которому Турция выделит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения. Всего на разных этапах реализации есть около 50 совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

      Что известно о визите Эрдогана в Украину?
      Реджеп Эрдоган приедет в Украину в понедельник, 3 февраля. Официальная часть встречи с Владимиром Зеленским запланирована на 11 часов утра, а в 16 президенты примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

      Памяти Кузьмы: 25 лучших цитат музыканта
      сегодня
      8409
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины МИД Украины Владимир Зеленский Новости Турции Реджеп Эрдоган Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 "Схематоз" Труханова: з'явилося нове гучне ім'я серед підозрюваних
      Сергій Лещенко 139
      сегодня , 16:00 Зависимости XXI века: как развестись со своим телефоном
      Владислав Бурда 124
      сегодня , 14:30 На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі
      Михайло Макарук 901
      сегодня , 12:00 Таємниці мозку: що допоможе покращити пам'ять та підвищити ефективність навчання
      315
      сегодня , 08:01 Налоговая реформа 2020: что изменится для украинцев
      Юлія Поскробок 825
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук