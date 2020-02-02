Более 50 проектов военного сотрудничества: о чем договорятся Зеленский и Эрдоган

В понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину, где встретится с Владимиром Зеленским. В ходе встречи оба лидера планируют подписать сразу целый ряд совместных договоров.

Большинство из них будут касаться сферы военно-технического сотрудничества, а также военной помощи нашей стране, рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интерью "Укринформу".

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Как будет проходить сам визит

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган должны сначала провести встречу с глазу на глаз, а потом и при участии ключевых министров. Сами министры также будут иметь двусторонние встречи между собой.

После заседания будет подписано совместное заявление президентов. Там подведут итоги предыдущего года, определят основные задачи на текущий год.

Андрей Сибига отметил, что визит Реджепа Эрдогана в Киев является очень важным для межгосударственных отношения Украины и Турции. В частности, по подбору вопросов, которые будут обсуждаться.

Так же встреча важна и по глобальности задач, которые будут взяты к исполнению обеими сторонами на этот год. Этот визит имеет стратегическое значение,

– заверил посол.

О чем могут договориться Зеленский и Эрдоган

Украинский дипломат, в частности, выразил надежду, что будет подписан ряд документов, касающихся сферы миграционного сотрудничества. По его словам, это уменьшит количество бюрократических процедур при путешествиях граждан.

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"Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран", – рассказал Сибига.

Также планируется, что стороны подпишут документ о сотрудничестве между службами чрезвычайных ситуаций. Он, например, будет способствовать взаимодействию на случай трагедий и чрезвычайных происшествий.

Также планируется, что будет подписано соглашение, по которому Турция выделит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения. Всего на разных этапах реализации есть около 50 совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

Что известно о визите Эрдогана в Украину?

Реджеп Эрдоган приедет в Украину в понедельник, 3 февраля. Официальная часть встречи с Владимиром Зеленским запланирована на 11 часов утра, а в 16 президенты примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.