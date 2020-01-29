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      "Наше терпение заканчивается": Эрдоган о невыполнении Россией договоренностей по Сирии

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      Эрдоган прокомментировал невыполнение Россией договоренностей / focus.ua

      Президент Турции обвинил Россию в невыполнении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Эрдоган напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.

      Россия должна пересмотреть свою позицию по Сирии, заявил президент Турции Эрдоган, пишет "Анадолу".

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      Турецкий лидер особое внимание обратил на ситуацию в Идлибе. Там силы Асада, которые поддерживает Россия, ведут масштабное наступление. Эрдоган заявил, что по договоренностям Россия должна выразить четкую позицию относительно зоны деэскалации в Идлибе.

      Россия должна пересмотреть сотрудничество либо с Дамаском, либо с Анкарой,
      – добавил турецкий президент.

      По его словам, он неоднократно обращался к Москве с просьбой прекратить удары по населенным пунктам Идлиба. "Наше терпение заканчивается. Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги", - подчеркнул Эрдоган.

      Он заверил, что Турция не стремится захватывать сирийские территории. И надеется, что Россия как можно быстрее сделает соответствующие предупреждения режиму Асада.

      Эрдоган категорически не согласился с заявлениями России о том, что бои в Идлибе идут против террористов. "Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, окажется, что все 4 миллиона жителей Идлиба – террористы", – подытожил турецкий лидер.

      Обратите внимание: Обвиняемого в теракте в Стамбуле могут приговорить к почти 2 400 годам заключения

      Что известно о причастности России к войне в Сирии

      • Россия в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии.
      • Российские военные убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Зато активисты свидетельствуют, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
      • В декабре 2019 года сирийская армия при поддержке российской армии начала наступление в провинции Идлиб. По данным ООН, из-за бомбардировок примерно 235 тысяч гражданских покинули свои дома.
      • Атаки сирийской армии и России и в дальнейшем не прекратились. В частности, 22 января в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 40 человек. Атаки армии Асада и РФ продолжаются, несмотря на то, что ранее договорились о создании зоны деэскалации и прекращения огня в ней.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости России Реджеп Эрдоган Новости Турции Война в Сирии
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