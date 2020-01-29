"Наше терпение заканчивается": Эрдоган о невыполнении Россией договоренностей по Сирии
Президент Турции обвинил Россию в невыполнении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Эрдоган напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.
Россия должна пересмотреть свою позицию по Сирии, заявил президент Турции Эрдоган, пишет "Анадолу".
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Турецкий лидер особое внимание обратил на ситуацию в Идлибе. Там силы Асада, которые поддерживает Россия, ведут масштабное наступление. Эрдоган заявил, что по договоренностям Россия должна выразить четкую позицию относительно зоны деэскалации в Идлибе.
Россия должна пересмотреть сотрудничество либо с Дамаском, либо с Анкарой,
– добавил турецкий президент.
По его словам, он неоднократно обращался к Москве с просьбой прекратить удары по населенным пунктам Идлиба. "Наше терпение заканчивается. Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги", - подчеркнул Эрдоган.
Он заверил, что Турция не стремится захватывать сирийские территории. И надеется, что Россия как можно быстрее сделает соответствующие предупреждения режиму Асада.
Эрдоган категорически не согласился с заявлениями России о том, что бои в Идлибе идут против террористов. "Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, окажется, что все 4 миллиона жителей Идлиба – террористы", – подытожил турецкий лидер.
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Что известно о причастности России к войне в Сирии
- Россия в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии.
- Российские военные убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Зато активисты свидетельствуют, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
- В декабре 2019 года сирийская армия при поддержке российской армии начала наступление в провинции Идлиб. По данным ООН, из-за бомбардировок примерно 235 тысяч гражданских покинули свои дома.
- Атаки сирийской армии и России и в дальнейшем не прекратились. В частности, 22 января в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 40 человек. Атаки армии Асада и РФ продолжаются, несмотря на то, что ранее договорились о создании зоны деэскалации и прекращения огня в ней.