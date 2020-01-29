"Наше терпение заканчивается": Эрдоган о невыполнении Россией договоренностей по Сирии

Президент Турции обвинил Россию в невыполнении договоренностей о прекращении огня в Сирии. Эрдоган напомнил, что неоднократно призывал Россию прекратить удары по населенным пунктам Идлиба.

Россия должна пересмотреть свою позицию по Сирии, заявил президент Турции Эрдоган, пишет "Анадолу".

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Турецкий лидер особое внимание обратил на ситуацию в Идлибе. Там силы Асада, которые поддерживает Россия, ведут масштабное наступление. Эрдоган заявил, что по договоренностям Россия должна выразить четкую позицию относительно зоны деэскалации в Идлибе.

Россия должна пересмотреть сотрудничество либо с Дамаском, либо с Анкарой,

– добавил турецкий президент.

По его словам, он неоднократно обращался к Москве с просьбой прекратить удары по населенным пунктам Идлиба. "Наше терпение заканчивается. Если удары не прекратятся, Анкара предпримет все необходимые шаги", - подчеркнул Эрдоган.

Он заверил, что Турция не стремится захватывать сирийские территории. И надеется, что Россия как можно быстрее сделает соответствующие предупреждения режиму Асада.

Эрдоган категорически не согласился с заявлениями России о том, что бои в Идлибе идут против террористов. "Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, окажется, что все 4 миллиона жителей Идлиба – террористы", – подытожил турецкий лидер.

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