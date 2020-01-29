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      "Наше терпіння закінчується": Ердоган про невиконання Росією домовленостей щодо Сирії

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      Ердоган прокоментував невиконання Росією домовленостей / focus.ua

      Президент Туреччини звинуватив Росію у невиконанні домовленостей про припинення вогню в Сирії. Ердоган нагадав, що неодноразово закликав Росію припинити удари по населених пунктах Ідлібу.

      Росія повинна переглянути свою позицію щодо Сирії, заявив президент Туреччини Ердоган, пише "Анадолу".

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      Турецький лідер особливу увагу звернув на ситуацію в Ідлібі. Там сили Асада, які підтримує Росія, ведуть масштабний наступ. Ердоган заявив, що за домовленостями Росія повинна висловити чітку позицію щодо зони деескалації в Ідлібі.

      Росія повинна переглянути співпрацю або з Дамаском, або з Анкарою,
      – додав турецький президент.

      За його словами, він неодноразово звертався до Москви з проханням припинити удари по населених пунктах Ідлібу. "Наше терпіння закінчується. Якщо удари не припиняться, Анкара вживатиме усіх необхідних кроків", – наголосив Ердоган.

      Він запевнив, що Туреччина не прагне захоплювати сирійські території. Та сподівається, що Росія щонайшвидше зробить відповідні попередження режиму Асада.

      Ердоган категорично не погодився із заявами Росії про те, що бої в Ідлібі йдуть проти терористів. "Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої домівки? Якщо ви запитаєте Москву, виявиться, що всі 4 мільйони жителів Ідлібу – терористи", – підсумував турецький лідер.

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      Що відомо про причетність Росії до війни у Сирії

      • Росія у 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
      • Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
      • У грудні 2019 року сирійська армія за підтримки російської армії почала наступ у провінції Ідліб. За даними ООН, через бомбардування приблизно 235 тисяч цивільних покинули свої помешкання.
      • Атаки сирійської армії та Росії й надалі не припинились. Зокрема, 22 січня внаслідок бомбардувань загинули щонайменше 40 людей. Атаки армії Асада та РФ продовжуються. Попри те, що раніше домовилися про створення зони деескалації та припинення вогню у ній.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Новини Туреччини Реджеп Ердоган
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