Терористи призначили нового лідера "Ісламської держави"

Ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді ліквідували під час спецоперації 27 жовтня. Тепер стало відомо, що терористичне угрупування призначило нового лідера.

Про це повідомляє видання Newsweek, посилаючись на свої джерела в регіональній розвідці.

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Ймовірно, новим лідером "ІД" став Абдулла Кардаш, також відомий як Хаджі Абдула аль-Афари.

Повідомляється, що аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником у серпні цього року. Тому до моменту загибелі роль аль-Багдаді в якості лідера угруповання була символічною.

Що відомо про загибель Абу Бакр аль-Багдаді?

Операцію зі знищення аль-Багдаді проводило Об'єднане командування спеціальних операцій Пентагону після отримання розвідувальних даних. Після того, як американські військові зайшли в село Баріша, між ними та бойовиками відбувся нетривалий бій. Опісля ватажок бойовиків Абу Бакра аль-Багдада підірвав себе за допомогою поясу смертника. Під час рейду загинули дві дружини аль-Багдаді – вони також привели в дію пояси смертника.

Що таке "Ісламська Держава"?Це невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави.



Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.