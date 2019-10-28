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      Терористи призначили нового лідера "Ісламської держави"

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      Терористичне угрупування "Ісламська держава"
      Терористичне угрупування "Ісламська держава" / medium.com

      Ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді ліквідували під час спецоперації 27 жовтня. Тепер стало відомо, що терористичне угрупування призначило нового лідера.

      Про це повідомляє видання Newsweek, посилаючись на свої джерела в регіональній розвідці.

      До теми: Бойовики "Ісламської держави" оголосили про створення своєї "провінції" в Індії

      Ймовірно, новим лідером "ІД" став Абдулла Кардаш, також відомий як Хаджі Абдула аль-Афари.

      Повідомляється, що аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником у серпні цього року. Тому до моменту загибелі роль аль-Багдаді в якості лідера угруповання була символічною.

      Що відомо про загибель Абу Бакр аль-Багдаді?

      Операцію зі знищення аль-Багдаді проводило Об'єднане командування спеціальних операцій Пентагону після отримання розвідувальних даних. Після того, як американські військові зайшли в село Баріша, між ними та бойовиками відбувся нетривалий бій. Опісля ватажок бойовиків Абу Бакра аль-Багдада підірвав себе за допомогою поясу смертника. Під час рейду загинули дві дружини аль-Багдаді – вони також привели в дію пояси смертника.

      Що таке "Ісламська Держава"?Це невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. 

      Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Туреччини Ісламська держава Тероризм Війна у Сирії
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