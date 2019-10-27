17:19
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Підірвав себе і трьох своїх дітей, – Трамп оголосив про смерть лідера "Ісламської держави"

      1183 Читать новость на русском
      Абу Бакр аль-Багдаді
      Абу Бакр аль-Багдаді / скріншот з відео

      Президент США на спецконференції повідомив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Операцію провели у сирійській провінції Ідліб неподалік від кордону з Туреччиною.

      Дональд Трамп наголосив, що рештки тіла аль-Багдаді були розкидані у тунелі, куди він втік під час переслідування.

      До теми: Бойовики "Ісламської держави" оголосили про створення своєї "провінції" в Індії

      Він помер як собака, як боягуз. Ці дикі монстри не оминуть своєї долі, і суду перед Богом,
      – пообіцяв президент США.

      Він також подякував за допомогу в операції Росії, Сирії, Туреччині, Іраку та сирійським курдам.

      Відзначимо, що в операції брали участь 8 гелікоптерів американської армії. За словами Трампа, сирійські курди допомогли успіху операції збором розвідувальної інформації.

       

      Рештки будівель, знищених під час спецоперації / Getty Images

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда. 

      Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

      Це цікаво: Німецькі бойовики "Ісламської держави" будуть позбавлені громадянства Німеччини

      Що відомо про Абу Бакра аль-Багдаді?

      Народився він у Іраку. Свого часу був священнослужителем, проте згодом став активним учасником опору проти дій США на його Батьківщині, зокрема після повалення режиму лідера країни Саддама Хусейна.

      У 2010 році аль-Багдаді очолив організацію "Ісламська Держава Іраку", яка після об’єднання з сирійським осередком "Аль-Каїди" стала "Ісламською Державою Іраку та Леванту". Сьогодні ж її знають як просто "Ісламську державу".

      Упродовж останніх п’яти років він переховувався. Відомо, що у травні 2017-го його було поранено внаслідок авіаудару. У лютому 2019 року російський віцеадмірал Ігор Костюков заявив, що аль-Багдаді переховується в Ідлібі.

      blog_ava
      Школяр пішов за грибами та опинився на дереві
      сьогодні
      3543
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Тероризм Ісламізм Ісламська держава Війна у Сирії Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як визволяли заручників в інших країнах світу: яскраві приклади
      сьогодні , 17:00 Як визволяли заручників в інших країнах світу: яскраві приклади
      Леонід Остальцев 51
      Чому Путін заграє з російськомовними
      сьогодні , 16:00 Чому Путін заграє з російськомовними
      Блог Медіа 255
      Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      сьогодні , 15:00 Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      Дмитро Гнап 1430
      Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      сьогодні , 14:00 Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      Сергій Лещенко 972
      Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      сьогодні , 13:00 Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      Ігор Саджениця 569
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук