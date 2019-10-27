Підірвав себе і трьох своїх дітей, – Трамп оголосив про смерть лідера "Ісламської держави"

Президент США на спецконференції повідомив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Операцію провели у сирійській провінції Ідліб неподалік від кордону з Туреччиною.

Дональд Трамп наголосив, що рештки тіла аль-Багдаді були розкидані у тунелі, куди він втік під час переслідування.

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Він помер як собака, як боягуз. Ці дикі монстри не оминуть своєї долі, і суду перед Богом,

– пообіцяв президент США.

Він також подякував за допомогу в операції Росії, Сирії, Туреччині, Іраку та сирійським курдам.

Відзначимо, що в операції брали участь 8 гелікоптерів американської армії. За словами Трампа, сирійські курди допомогли успіху операції збором розвідувальної інформації.

Рештки будівель, знищених під час спецоперації / Getty Images

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.



Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

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Що відомо про Абу Бакра аль-Багдаді?

Народився він у Іраку. Свого часу був священнослужителем, проте згодом став активним учасником опору проти дій США на його Батьківщині, зокрема після повалення режиму лідера країни Саддама Хусейна.



У 2010 році аль-Багдаді очолив організацію "Ісламська Держава Іраку", яка після об’єднання з сирійським осередком "Аль-Каїди" стала "Ісламською Державою Іраку та Леванту". Сьогодні ж її знають як просто "Ісламську державу".



Упродовж останніх п’яти років він переховувався. Відомо, що у травні 2017-го його було поранено внаслідок авіаудару. У лютому 2019 року російський віцеадмірал Ігор Костюков заявив, що аль-Багдаді переховується в Ідлібі.