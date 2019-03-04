Німецькі бойовики "Ісламської держави" будуть позбавлені громадянства Німеччини

Уряд Німеччини досягнув домовленості про позбавлення в майбутньому громадянства німецьких бойовиків, які воюють на боці терористичного угрупування "Ісламська держава".

За інформацією ЗМІ, глава МВС країни Хорст Зеехофер і міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлія домовилися, що джихадистів позбавлятимуть німецького громадянства на підставі трьох умов.

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Зокрема, людина повинна бути повнолітньою і мати друге громадянство. Крім того вона може втратити німецьке громадянство тільки в тому випадку, якщо візьме участь в боях на боці ІД. Ті, хто вже відбуває за це термін, під останню норму не підпадають, тому німецькі паспорти вони не втратять.

За даними на 2018 рік, всього до Сирії та Іраку з метою приєднатися до ІД, поїхали близько тисячі громадян Німеччини. Третина з них повернулася в ФРН, близько 150 загинули, інші потрапили в полон.

Раніше МВС Німеччини заявляло, що країна готова прийняти полонених бойовиків ІД з німецьким громадянством, якщо їм забезпечать доступ до консульської підтримки з боку німецьких дипломатів.

Всі громадяни Німеччини, в тому числі і ті, кого підозрюють в участі в бойових діях на стороні так званої ІД, мають право на повернення,

– сказали в міністерстві.

Перед цим президент США Дональд Трамп закликав європейські країни, зокрема Великобританію, Францію і Німеччину, "повернути назад" більше 800 захоплених в Сирії бойовиків терористичного угрупування Ісламська держава і піддати їх суду.