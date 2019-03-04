Немецкие боевики "Исламского государства" будут лишены гражданства Германии

Правительство Германии достигло договоренности о лишении в будущем гражданства немецких боевиков, воюющих на стороне террористической группировки "Исламское государство".

По информации СМИ, глава МВД страны Хорст Зеехофер и министр юстиции Германии Катарина Барлия договорились, что джихадистов лишать немецкого гражданства на основании трех условий.

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В частности, человек должен быть совершеннолетним и иметь второе гражданство. Кроме того, она может потерять немецкое гражданство только в том случае, если примет участие в боях на стороне ИГ. Те, кто уже отбывает за это срок, под последнюю норму не подпадают, поэтому немецкие паспорта они не потеряют.

По данным на 2018 год, всего в Сирию и Ирак с целью присоединиться к ИГ, поехали около тысячи граждан Германии. Треть из них вернулась в ФРГ, около 150 погибли, другие попали в плен.

Ранее МВД Германии заявляло, что страна готова принять пленных боевиков ИД с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержки со стороны немецких дипломатов.

Все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемой ИД, имеют право на возвращение,

– сказали в министерстве.

Перед этим президент США Дональд Трамп призвал европейские страны, в частности Великобританию, Францию ​​и Германию, "вернуть назад" более 800 захваченных в Сирии боевиков террористической группировки Исламское государство и подвергнуть их суду.