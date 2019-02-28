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      Как жители Германии относятся к строительству скандального "Северного потока-2"

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      Жители Германии поддерживают строительство "Северного потока - 2"
      Жители Германии поддерживают строительство "Северного потока - 2" / Фото из открытых источников

      Российско-немецкий газопровод "Северный поток-2", который вызвал многочисленные споры между странами Европы и даже США, внутри немецкого общества значительного раскола не вызвал. Так, большинство жителей страны поддерживают строительство газопровода.

      Верным решением проект считают более половины опрошенных, как свидетельствуют данные исследования социологического института YouGov медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.

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      Так, 56% респондентов никаких угроз в "Северном потоке-2" не видят. Лишь 16% считают, что строительство надо остановить. Еще 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.

      Несмотря на возмущение ряда стран-членов ЕС и США, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии дали проекту "зеленый свет" – согласовали проект поправок к газовой директиве. Теперь все решения по немецко-российскому проекту будет принимать Берлин. Это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики Новости России Социологическое исследование Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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