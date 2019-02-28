Як жителі Німеччини ставляться до будівництва скандального "Північного потоку-2"

Російсько-німецький газопровід "Північний потік-2", який викликав численні суперечки між країнами Європи та навіть США, всередині німецького суспільства значного розколу не викликав. Так, більшість жителів країни підтримують будівництво газопроводу.

Вірним рішенням проект вважають понад половина опитаних, як свідчать дані дослідження соціологічного інституту YouGov медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише DW.

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Так, 56% респондентів жодних загроз у "Північному потоці-2" не бачать. Лише 16% вважають, що будівництво треба зупинити. Ще 27% утрималися від оцінок. В опитуванні взяли участь 2058 осіб.

Попри обурення низки країн-членів ЄС та США, представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії дали проекту "зелене світло" – погодили проект поправок до газової директиви. Тепер усі рішення щодо німецько-російського проекту буде приймати Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.