Перекритий транзит і газова війна, – Клімкін про майбутнє після запуску "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" наразі є сірою транзитною зоною, тому "Газпром" там може робити все що завгодно. Після запуску проекту Росія організує нову газову війну.

Європа має пояснити своє бачення реалізації домовленостей щодо газопроводу, сказав глава МЗС України Павло Клімкін виданню "Цензор.нет".

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24 канал писав, що представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії дали йому "зелене світло" – погодили проект поправок до газової директиви ЄС. Відповідно до них, усі рішення щодо німецько-російського проекту буде приймати Берлін. Це не стосується лише тієї частини, що пролягає у територіальних водах Німеччини.

Окрім того, міністр зазначив, що Україна готова поширити для своєї газотранспортної системи усі європейські правила. Так, всі проблемні питання, за словами міністра, повинен вирішувати Європейський суд.

"Північний потік-2" наразі є сірою транзитною зоною, оскільки там "Газпром" може робити все, що йому заманеться. Бо як тільки проект відбудеться, РФ точно організовує нову газову війну,

– пояснив Клімкін.

Він також додав, що Росія "повністю перекриє будь-який транзит через українську газотранспортну систему". Глава МЗС наголошує, що Україні вдалося змінити позицію багатьох німецьких політиків щодо "Північного потоку-2".

При цьому міністр впевнений – навіть поширення європейських правил на проект не врятує від російських маніпуляцій. У разі вигідного для України рішення Росія продовжуватиме вимагати, щоб транзит здійснювався тільки на їхніх умовах.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.