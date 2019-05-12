03:07
12 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Бойовики "Ісламської держави" оголосили про створення своєї "провінції" в Індії

      109 Читать новость на русском
      ІДІЛ оголосив про захоплення території в індійському Кашмірі
      ІДІЛ оголосив про захоплення території в індійському Кашмірі / Фото з відкритих джерел

      Бойовики терористичного угруповання ІДІЛ заявили про це після боїв із силами безпеки у спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.

      Агентство новин джихадистів Amaq оголосило, що "провінція" тепер називається "Вілайят Хінд". Вони стверджують, що вбили кількох індійських військових в місті Амшіпора, повідомляє індійська zeenews.

      Читайте також: В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків "ІД" у Центральній Азії (фото 18+)

      Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

      Світ може закотити очі, дізнавшись про ці події, але для джихадистів в таких уразливих регіонах це важливі жести, які допоможуть закласти основу для відновлення халіфату,
      – заявили в SITE Intel Group, яка відстежує активність ісламістів у світі.

      Сепаратисти мусульманського Кашміру десятиліттями ведуть "війну" проти уряду. Більшість угруповань в регіоні хочуть незалежності для Кашміру або приєднання до головного геополітичного конкурента Індії Пакистану. Індія і Пакистан регулярно воюють за Кашмір.

      Раніше в мережі з'явилося перше з 2014 року відео з лідером "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

      Нещодавно бойовики "ІД" взяли на себе відповідальність за теракт на Шрі-Ланці, коли під час вибухів у готелях і мечетях загинули понад 250 осіб.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні триває безстрокова комендантська година. Також на півострові діють безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стоять патрульні машини поліції і перевіряють усіх, хто проїжджає.

      blog_ava
      К'яра Ферраньї в рожевому мікро-бікіні показала, як має виглядати молода мама: звабливі фото
      11 травня
      1513
      Теги: Ісламська держава Індія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 травня , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 1099
      Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      11 травня , 22:00 Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      1851
      Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      11 травня , 18:40 Як живе кримчанка, якій Медведєв відповів "ви дєржитєсь тут, всєго доброго"
      3156
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      11 травня , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 945
      Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      11 травня , 16:00 Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      Віталій Шабунін 1060
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук