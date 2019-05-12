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      Боевики "Исламского государства" объявили о создании своей "провинции" в Индии

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      ИГИЛ объявил о захвате территории в индийском Кашмире
      ИГИЛ объявил о захвате территории в индийском Кашмире / Фото из открытых источников

      Боевики террористической группировки ИГИЛ заявили об этом после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный боевик-исламист.

      Агентство новостей джихадистов Amaq объявило, что "провинция" теперь называется "Вилайят Хинд". Они утверждают, что убили нескольких индийских военных в городе Амшипора, сообщает индийская zeenews.

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      Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.

      Что такое "Исламское Государство"?Непризнанная мусульманская террористическая государство и международная террористическая, милитаристская группа направлении салафитских джихадизма. ИГ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основания Исламской суннитского государства. Особенно, ИГ стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, что является преемник Пророка Мухаммеда.

      Мир может закатить глаза, узнав об этих событиях, но для джихадистов в таких уязвимых регионах это важные жесты, которые помогут заложить основу для восстановления халифата,
      – заявили в SITE Intel Group, которая отслеживает активность исламистов в мире.

      Сепаратисты мусульманского Кашмира десятилетиями ведут "войну" против правительства. Большинство группировок в регионе хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану. Индия и Пакистан регулярно воюют за Кашмир.

      Ранее в сети появилось первое с 2014 года видео с лидером "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

      Недавно боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на Шри-Ланке, когда во время взрывов в отелях и мечетях погибли более 250 человек.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжается бессрочная комендантский час. Также на полуострове действуют беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

      blog_ava
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      Теги: Индия Исламское государство
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