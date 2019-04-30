Главарь "ИД" впервые за 5 лет появился на видео и объявил о поражении в Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" в понедельник распространило видеозапись с главой организации Абу-Бакром аль-Багдади. Он появился перед камерой впервые с 2014 года.

Видеозапись опубликовал портал террористов Al-Furqan Media. Об этом в своем Twitter сообщила организация SITE Intelligence Group, которая мониторит деятельность джихадистов в Интернете.

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На новом 18-минутном видео изображено, как Аль-Багдади обсуждает с неизвестными людьми, лица которых размыты, боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Аль-Багдади заявил, что взрывы в Шри-Ланке на Пасху были ответом "Исламского государства" на потери группировки в сирийском городе Багуз.

For the first time since his July 2014 sermon at the Great Mosque in Mosul, #ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi appeared in a video pic.twitter.com/w25HQJZrSc — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 29 квітня 2019 р.

В итоге, главарь "ИД" признал, что бой за город Багуз закончено. Отметим, что в конце марта отрядам сирийской оппозиции, действовавших при поддержке стран Запада, удалось полностью очистить город от террористов.

Бои за Багуз началась в феврале 2019 с участием демократических силы Сирии и американской коалиции. Это последний сирийский город, который был под контролем "Исламского государства".

В частности, на записи Аль-Багдади заявляет, что организация собирается отомстить за осужденных и убитых членов и призывает боевиков, действующих в Западной Африке, распространять нападения на французских крестоносцев и ихнних союзников.

Что такое "Исламское Государство"?Непризнанная мусульманская террористическая государство и международная террористическая, милитаристская группа направлении салафитских джихадизма. "ИД" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламской суннитского государства. Особенно, "ИД" стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда.

Смотрите видео главаря "ИД":