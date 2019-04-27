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      На Шри-Ланке перестрелка и новые взрывы: среди погибших есть дети

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      На Шри-Ланке перестрелка и новые взрывы: среди погибших есть дети
      На Шри-Ланке перестрелка и новые взрывы: среди погибших есть дети / Фото из открытых источников

      В городе Сейнтамарута произошла перестрелка между военными и вероятно членами группировки "Исламское государство". Погибли по меньшей мере 15 человек, из них – 6 детей.

      Полиция утверждает, что среди погибших есть трое смертников, отмечает Newsfirst.

      Читайте также: В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно

      Правоохранители получили сообщение о подозрительной группе людей в одном из районов Сейнтамарута. Когда полицейские прибыли на место, группа открыла огонь и сделала несколько взрывов внутри помещения.

      Тогда военные вступили в перестрелку. Известно, что в здании хранилось большое количество взрывчатых веществ.

      Кроме трех смертников, внутри здания нашли тела 3 женщин и 6 детей. Во дворе дома – тела 3 мужчин.

      Еще один ребенок попал под перекрестный огонь. Ее госпитализировали.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?
      21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство". Между тем, в стране продолжается бессрочный комендантский час.

      Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео

       

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      Теги: Серия терактов на Шри-Ланке Полиция Теракт Исламское государство Жертвы
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