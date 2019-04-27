На Шри-Ланке перестрелка и новые взрывы: среди погибших есть дети

В городе Сейнтамарута произошла перестрелка между военными и вероятно членами группировки "Исламское государство". Погибли по меньшей мере 15 человек, из них – 6 детей.

Полиция утверждает, что среди погибших есть трое смертников, отмечает Newsfirst.

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Правоохранители получили сообщение о подозрительной группе людей в одном из районов Сейнтамарута. Когда полицейские прибыли на место, группа открыла огонь и сделала несколько взрывов внутри помещения.

Тогда военные вступили в перестрелку. Известно, что в здании хранилось большое количество взрывчатых веществ.

Кроме трех смертников, внутри здания нашли тела 3 женщин и 6 детей. Во дворе дома – тела 3 мужчин.

Еще один ребенок попал под перекрестный огонь. Ее госпитализировали.

Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?

21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство". Между тем, в стране продолжается бессрочный комендантский час.

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