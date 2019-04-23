Серия терактов на Шри-Ланке: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов, которые прогремели в ряде католических храмов и отелях Шри-Ланки. Правда боевики не представили никаких доказательств причастности к атакам.

Как отметили боевики "Исламского государства" их целью были христиане и граждане стран, которые входят в коалицию по борьбе с группировкой. Об этом информирует русская служба BBC со ссылкой на информационный ресурс джихадистов Amaq.

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До этого заявления виновниками нападений считали местную джихадистскую группу "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Власти Шри-Ланки даже заявляли, что руководили этой группой из-за рубежа.

В то же время, в стране не верят, что местные группировки могли осуществить такую мощную серию терактов. Люди уверены: без помощи международных протеже не обошлось.

Спецслужбы страны продолжают расследование нападений. По делу взрывов уже арестованы 40 человек.

Что случилось в Шри-Ланке?

Во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов в шри-ланкийской столице Коломбо и в ее окрестностях прогремели взрывы. Кроме того, они прогремели в некоторых отелях города. Первые шесть взрывов прогремели утром 21 апреля, седьмой и восьмой – около полудня.

Впоследствии полицейские выявили 87 детонаторов в пригороде Коломбо: 72 – на мусорной свалке и 15 – на остановке общественного транспорта.

Сколько людей погибло?

В результате атаки погиб 321 человек, более 500 человек получили ранения. Среди жертв – по меньшей мере, 45 детей. Так, 283 погибших являются гражданами Шри-Ланки, а 35 – иностранцами. Больше всего среди них индусов – 10, еще 8 – граждане Великобритании.

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К счастью, украинцы в результате терактов не пострадали.

Что происходит на Шри-Ланке после терактов?

В стране немедленно был объявлен комендантский час. Он – бессрочная, "до дальнейшего уведомления". Среди соцсетей на острове работает только Telegram. Доступ к остальным крупным соцсетям и мессенджерам власть закрыла. В пресс-службе президента пояснили, что такие меры приняли, чтобы не допустить распространение недостоверной и ложной информации".

Последствия терактов на Шри-Ланке: смотрите видео