Серія терактів на Шрі-Ланці: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів, які прогриміли у низці католицьких храмів та готелях Шрі-Ланки. Щоправда бойовики не представили жодних доказів причетності до атак.

Як зазначили бойовики "Ісламської держави" їх ціллю були християни і громадяни країн, які входять у коаліцію по боротьбі з угрупованням. Про це інформує російська служба BBC з посиланням на інформаційний ресурс джихадистів Amaq.

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До цієї заяви винуватцями нападів вважали місцеву джихадистську групу "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія". Влада Шрі-Ланки навіть заявляла, що керували цією групою з-за кордону.

Водночас, у країні не вірять, що місцеве угруповання могло здійснити таку потужну серію терактів. Люди певні: без допомоги міжнародних протеже не обійшлося.

Спецслужби країни продовжують розслідування нападів. У справі вибухів вже заарештовані 40 осіб.

Що трапилось у Шрі-Ланці?

Під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів у шрі-ланкійській столиці Коломбо та її околицях пролунали вибухи. Окрім того, вони прогриміли в деяких готелях міста. Перші шість вибухів пролунали зранку 21 квітня, сьомий і восьмий – близько полудня.

Згодом поліцейські виявили 87 детонаторів у передмісті Коломбо: 72 – на сміттєвому звалищі і 15 – на зупинці громадського транспорту.

Скільки людей загинуло?

В результаті атаки загинула 321 людина, понад 500 осіб отримали поранення. Серед жертв – щонайменше, 45 дітей. Так, 283 загиблих є громадянами Шрі-Ланки, а 35 – іноземцями. Найбільше серед них індусів – 10, ще 8 – громадяни Великої Британії.

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На щастя, українці внаслідок терактів не постраждали.

Що відбувається на Шрі-Ланці після терактів?

В країні негайно було оголошено комендантську годину. Вона – безстрокова, "до подальшого повідомлення". Серед соцмереж на острові працює тільки Telegram. Доступ до решти великих соцмереж та месенджерів влада закрила. У прес-службі президента пояснили, що таких заходів вжили, "щоб не допустити поширення недостовірної і неправильної інформації".

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