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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Під час терактів на Шрі-Ланці загинули троє дітей відомого мільярдера з Данії

      1816 Читать новость на русском
      Андерс Поульсен
      Андерс Поульсен / ekstrabladet.dk

      У кривавих терактах, що сколихнули Шрі-Ланку під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів, загинули троє дітей найбагатшої людини Данії – власника компанії ASOS Андерса Холька Поульсена.

      Інформацію підтвердили у прес-службі бізнесмена. Там закликали з повагою ставитися до конфіденційності родини та не вимагати інших коментарів, пише Politiken.

      Читайте також: Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо

      У 46-річного Андерса Поульсена і його дружини Анни було четверо дітей. Після трагедії на Шрі-Ланці в живих лишилась тільки одна. 


      Андерс Поульсен з дружиною Анною

      Хто такий Андерс Поульсен? Данський мільярдер є найбагатшою людиною у країні за даними агентства Bloomberg. Свої статки він заробив, маючи у власності найбільшу частку акцій мережі роздрібної торгівлі одягу Asos. Також він є власником бренду Jack&Jones та має акції у Zalando. Крім того, Поульсена називають найбільшим приватним землевласником Шотландії.

      21 квітня у трьох церквах та чотирьох готелях пролунали вибухи. Щонайменше 290 осіб загинуло в результаті серії терактів. Окрім того, відомо про близько 500 потерпілих.

      Поки жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти. Водночас керівник поліції Шрі-Ланки інформував керівництво 10 днів тому про те, що терористи-смертники планують атаки на "визначні церкви". Цю інформацію він отримав від іноземних розвідок.

      Як зазначають в поліції, вибухи були організовані терористами-самогубцями. Правоохоронці затримали 24 особи, підозрюваних у причетності до вибухів. Подробиць про особи затриманих і про їх належність до якихось радикальних угруповань поки немає.

      Наслідки терактів на Шрі-Ланці: дивіться відео

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      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Теракт Жертви Данія
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