Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу, а також місцеві телеграм-канали.

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Якою була негода у столиці

У столиці у четвер у першій половині дня почалася гроза. У місті йшла злива, а також сильно гримів грім.

У Києві було чутно грім: дивіться на відео

У деяких районах разом з дощем також пішов град. Окрім того, для водіїв погіршилася видимість на дорогах.

Деякі райони столиці накрив град: дивіться відео

Також відомо, що місцями вже зафіксували підтоплення вулиць. Подекуди на кадрах можна побачити, як "потік" градин лився з даху будинку.

У Києві погіршилася видимість для водіїв через дощ і град: дивіться відео

Кияни бачили град / Фото з місцевих телеграм-каналів

Над столицею також висіли великі чорні хмари. Через це перед початком грози у більшості районах міста стало темно, немов в апокаліптичних фільмах.

Якою була гроза у Києві 29 травня / Фото Владислава Кравцова та Ірини Вихрущ, 24 Канал

Окрім вулиць, під воду у столиці почали йти у будинки. На одному з відер зафіксовано, як злива пробралася в одну зі столичних багатоповерхівок.

Багатоповерхівку у Києві також зачепила злива: дивіться відео

В Укргідрометцентрі, своєю чергою, попередили, що небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області збережуться до кінця доби. У регіоні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,

– наголосили синоптики.

Ще кадри негоди у столиці / Відео "РБК-України"

Також зливи та грози фіксували у передмісті Києва. В Ірпені негода навіть призвела до того, що дерево впало на автомобіль.

В Ірпені дерево впало на автомобіль: дивіться відео