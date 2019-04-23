Жертв терактів на Шрі-Ланці вшанували хвилинами мовчання: фото та відео

На Шрі-Ланці – день жалоби. Жертв терактів вшанували трьома хвилинами мовчання о 8:30 ранку за місцевим часом. Кількість жертв внаслідок серії вибухів зросла до 310.

Напередодні поліцейські виявили 87 детонаторів у передмісті столиці Коломбо. 72 – на сміттєвому звалищі і 15 – на зупинці громадського транспорту. Журналісти американського телеканалу CNN з'ясували, що спецслужби США та Індії повідомляли владу Шрі-Ланки про підготовку терактів.

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Серед 310 загиблих загиблих 35 – іноземці. Приблизно 500 людей – потерпілі. У понеділок, 22 квітня, на Шрі-Ланці почали прощатися з жертвами терактів.

Наразі жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти. Водночас керівник поліції Шрі-Ланки інформував керівництво 10 днів тому про те, що терористи-смертники планують атаки на "визначні церкви". Таку інформацію він отримав від іноземних розвідок.

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За словами поліції, вибухи були організовані терористами-самогубцями. Правоохоронці затримали 24 особи, підозрюваних у причетності до вибухів. Подробиць про особи затриманих і про їх належність до якихось угруповань поки немає.



Кількість жертв зросла до 310



На Шрі-Ланці вшанували загиблих трьома хвилинами мовчання



Серед загиблих 35 іноземців, 500 людей потерпілих



Індія і США спробували попередити Шрі-Ланку про теракти

Великодня месса підходила до кінця і я вийшов на вулицю, а через 5 хвилин вибухнула бомба. Звук був дуже потужний. Я забіг у церкву і побачив мою доньку і дружину на підлозі. Так я втратив їх обох,

– розповів родич жертви теракту Судеш Колонне.

Відео: Судеш Колонне про трагедію

Відео про наслідки теракту на Шрі-Ланці: