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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Жертв терактів на Шрі-Ланці вшанували хвилинами мовчання: фото та відео

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      На Шрі-Ланці – день жалоби. Жертв терактів вшанували трьома хвилинами мовчання о 8:30 ранку за місцевим часом. Кількість жертв внаслідок серії вибухів зросла до 310.

      Напередодні поліцейські виявили 87 детонаторів у передмісті столиці Коломбо. 72 – на сміттєвому звалищі і 15 – на зупинці громадського транспорту. Журналісти американського телеканалу CNN з'ясували, що спецслужби США та Індії повідомляли владу Шрі-Ланки про підготовку терактів.

      Читайте також: Під час терактів на Шрі-Ланці загинули троє дітей відомого мільярдера з Данії

      Серед 310 загиблих загиблих 35 – іноземці. Приблизно 500 людей – потерпілі. У понеділок, 22 квітня, на Шрі-Ланці почали прощатися з жертвами терактів.

      Наразі жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти. Водночас керівник поліції Шрі-Ланки інформував керівництво 10 днів тому про те, що терористи-смертники планують атаки на "визначні церкви". Таку інформацію він отримав від іноземних розвідок.

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      За словами поліції, вибухи були організовані терористами-самогубцями. Правоохоронці затримали 24 особи, підозрюваних у причетності до вибухів. Подробиць про особи затриманих і про їх належність до якихось угруповань поки немає.

      шрі-ланка теракт
      Кількість жертв зросла до 310

      шрі-ланка теракт
      На Шрі-Ланці вшанували загиблих трьома хвилинами мовчання

       

      шрі-ланка теракт
      Серед загиблих 35 іноземців, 500 людей потерпілих

      шрі-ланка теракт
      Індія і США спробували попередити Шрі-Ланку про теракти

      Великодня месса підходила до кінця і я вийшов на вулицю, а через 5 хвилин вибухнула бомба. Звук був дуже потужний. Я забіг у церкву і побачив мою доньку і дружину на підлозі. Так я втратив їх обох,
      – розповів родич жертви теракту Судеш Колонне.

      Відео: Судеш Колонне про трагедію

      Відео про наслідки теракту на Шрі-Ланці:

       

      blog_ava
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      сьогодні
      2009
      Теги: Теракт Серія терактів на Шрі-Ланці Жертви
      Джерело: 24 канал
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