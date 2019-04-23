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      Жертв терактов на Шри-Ланке почтили минутами молчания: фото и видео

      15 Читати новину українською

      На Шри-Ланке – день траура. Жертв терактов почтили тремя минутами молчания в 8:30 утра по местному времени. Количество жертв в результате серии взрывов возросло до 310.

      Накануне полицейские выявили 87 детонаторов в пригороде столицы Коломбо. 72 – на мусорной свалке и 15 – на остановке общественного транспорта. Журналисты американского телеканала CNN выяснили, что спецслужбы США и Индии сообщали власти Шри-Ланки о подготовке терактов.

      Читайте также: Во время терактов на Шри-Ланке погибли трое детей известного миллиардера из Дании

      Среди 310 погибших 35 – иностранцы. Примерно 500 человек – пострадавшие. В понедельник, 22 апреля, на Шри-Ланке начали прощаться с жертвами терактов.

      Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти теракты. В то же время руководитель полиции Шри-Ланки информировал руководство 10 дней назад о том, что террористы-смертники планируют атаки на "выдающиеся церкви". Такую информацию он получил от иностранных разведок.

      Читайте также: Индия и США попытались предупредить Шри-Ланку о терактах

      По словам полиции, взрывы были организованы террористами-самоубийцами. Правоохранители задержали 24 человека, подозреваемых в причастности к взрывам. Подробностей о личности задержанных и об их принадлежности к каким-то группировкам пока нет.

      шрі-ланка теракт
      Число жертв возросло до 310

      шрі-ланка теракт
      На Шри-Ланке почтили погибших тремя минутами молчания

      шрі-ланка теракт
      Среди погибших 35 иностранцев, 500 человек пострадавших

      шрі-ланка теракт
      Индия и США попытались предупредить Шри-Ланку о терактах

      Пасхальная месса подходила к концу и я вышел на улицу, а через 5 минут взорвалась бомба. Звук был очень мощный. Я забежал в церковь и увидел мою дочь и жену на полу. Так я потерял их обоих,
      – рассказал родственник жертвы теракта Судеш Колонне.

      Видео: Судеш Колонне о трагедии

      Видео о последствиях теракта на Шри-Ланке:

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Серия терактов на Шри-Ланке Теракт
      Источник: 24 канал
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