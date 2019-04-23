Жертв терактов на Шри-Ланке почтили минутами молчания: фото и видео

На Шри-Ланке – день траура. Жертв терактов почтили тремя минутами молчания в 8:30 утра по местному времени. Количество жертв в результате серии взрывов возросло до 310.

Накануне полицейские выявили 87 детонаторов в пригороде столицы Коломбо. 72 – на мусорной свалке и 15 – на остановке общественного транспорта. Журналисты американского телеканала CNN выяснили, что спецслужбы США и Индии сообщали власти Шри-Ланки о подготовке терактов.

Читайте также: Во время терактов на Шри-Ланке погибли трое детей известного миллиардера из Дании

Среди 310 погибших 35 – иностранцы. Примерно 500 человек – пострадавшие. В понедельник, 22 апреля, на Шри-Ланке начали прощаться с жертвами терактов.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за эти теракты. В то же время руководитель полиции Шри-Ланки информировал руководство 10 дней назад о том, что террористы-смертники планируют атаки на "выдающиеся церкви". Такую информацию он получил от иностранных разведок.

Читайте также: Индия и США попытались предупредить Шри-Ланку о терактах

По словам полиции, взрывы были организованы террористами-самоубийцами. Правоохранители задержали 24 человека, подозреваемых в причастности к взрывам. Подробностей о личности задержанных и об их принадлежности к каким-то группировкам пока нет.



Число жертв возросло до 310



На Шри-Ланке почтили погибших тремя минутами молчания



Среди погибших 35 иностранцев, 500 человек пострадавших



Индия и США попытались предупредить Шри-Ланку о терактах

Пасхальная месса подходила к концу и я вышел на улицу, а через 5 минут взорвалась бомба. Звук был очень мощный. Я забежал в церковь и увидел мою дочь и жену на полу. Так я потерял их обоих,

– рассказал родственник жертвы теракта Судеш Колонне.

Видео: Судеш Колонне о трагедии

Видео о последствиях теракта на Шри-Ланке: