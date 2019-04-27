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      На Шрі-Ланці перестрілка та нові вибухи: серед загиблих є діти

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      На Шрі-Ланці перестрілка та нові вибухи: серед загиблих є діти
      На Шрі-Ланці перестрілка та нові вибухи: серед загиблих є діти / Фото з відкритих джерел

      У місті Сейнтамаруту сталася перестрілка між військовими та ймовірно членами угрупування "Ісламська держава". Загинули щонайменше 15 людей, з них – 6 дітей.

      Поліція стверджує, що серед загиблих є троє смертників, зазначає Newsfirst.

      Читайте також: Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо

      Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілу групу людей в одному з районів Сейнтамаруту. Коли поліцейські прибули на місце, група відкрила вогонь і зробила кілька вибухів усередині приміщення.

      Тоді військові вступили в перестрілку. Відомо, що у будівлі зберігалася велика кількість вибухових речовин.

      Окрім трьох смертників, усередині будівлі знайшли тіла 3 жінок і 6 дітей. У дворі будинку – тіла 3 чоловіків.

      Ще одна дитина потрапила під перехресний вогонь. Її госпіталізували.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава". Тим часом, у країні триває безстрокова комендантська година.

      Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео

       

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      Теги: Серія терактів на Шрі-Ланці Жертви Ісламська держава Теракт Поліція
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