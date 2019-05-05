Отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей экстремистов, который отвечал за деятельность террористической группировки "Исламское государство" в северных районах страны и Центральной Азии.

Агентство The Khaama Press со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Афганистана отметило, что во время операции спецслужб вблизи Дахана-э-Гори были ликвидированы трое радикалов, которые входили в боевые отряды "ИГ" в Афганистане.

Читайте также: На Шри-Ланке возможны новые теракты: отменены все воскресные службы

Отмечается, что боевика, известного как Муфта Узбек, было уничтожено у поселка Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан. Он был ответственным за деятельность "Исламского государства" в северных частях Афганистана, а также за планирование и организацию террористических атак.

Среди всего Узбек распоряжался финансированием "ИГ" в Центральной Азии и отвечал за оснащение террористической организации.

К слову, недавно появилось видео распространенное террористической группировкой "Исламское государство" где впервые с 2014 года появился глава организации Абу-Бакром аль-Багдади. На видео он признал поражение в Сирии.

Что такое "Исламское Государство"?Непризнанная мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламского суннитского государства. Особенно, "ИГ" стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, который является преемником Пророка Мухаммеда.