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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ в Центральной Азии (фото 18+)

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      Вместе с ним ликвидированы еще трех террористов
      Вместе с ним ликвидированы еще трех террористов / Фото из открытых источников

      Отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей экстремистов, который отвечал за деятельность террористической группировки "Исламское государство" в северных районах страны и Центральной Азии.

      Агентство The Khaama Press со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Афганистана отметило, что во время операции спецслужб вблизи Дахана-э-Гори были ликвидированы трое радикалов, которые входили в боевые отряды "ИГ" в Афганистане.

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      Отмечается, что боевика, известного как Муфта Узбек, было уничтожено у поселка Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан. Он был ответственным за деятельность "Исламского государства" в северных частях Афганистана, а также за планирование и организацию террористических атак.

      Среди всего Узбек распоряжался финансированием "ИГ" в Центральной Азии и отвечал за оснащение террористической организации.

      К слову, недавно появилось видео распространенное террористической группировкой "Исламское государство" где впервые с 2014 года появился глава организации Абу-Бакром аль-Багдади. На видео он признал поражение в Сирии.

      Что такое "Исламское Государство"?Непризнанная мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004, ведущая цель группы – основания Исламского суннитского государства. Особенно, "ИГ" стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, который является преемником Пророка Мухаммеда.

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      Теги: Афганістан Исламское государство
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