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      У Афганістані знищено одного з ватажків "Іславської держави" у Центральній Азії (фото 18+)

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      Разом з ним ліквідовано ще трьох терористів
      Разом з ним ліквідовано ще трьох терористів / Фото з відкритих джерел

      Загін сил спеціального призначення національної поліції Афганістану ліквідував одного з ватажків екстремістів, який відповідав за діяльність терористичного угрупування "Ісламська держава" в північних районах країни і Центральної Азії.

      Агентство The Khaama Press з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ Афганістану зазначило, що під час операції спецслужб поблизу Дахана-е-Горі були ліквідовані ще троє радикалів, які входили в бойові загони "ІД" у Афганістані.

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      Зазначається, що бойовика, відомого як Муфта Узбек, було знищено силами біля селища Дахана-е-Горі в північно-східній провінції Баглан. МВС Афганістану повідомило, що він був відповідальним за діяльність "Ісламської держави" в північних частинах Афганістану та планування і організацію терористичних атак. Серед усього він розпоряджався фінансуванням "ІД" у Центральній Азії та відповідав за оснащення терористичної організації.

      До слова, нещодавно з'явилося відео поширене терористичним угрупованням "Ісламська держава" де очільник організації Абу-Бакром аль-Багдаді з'явився уперше з 2014 року. 

      У підсумку, ватажок "ІД" визнав поразку у в Сирії.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

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