На Шри-Ланке возможны новые теракты: отменены все воскресные службы

Католическая церковь Шри-Ланки не будет проводить воскресные службы. Все из-за вероятных новых запланированных атак боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Воскресные службы Католической церкви отменяются уже во второй раз, пишет DPN.

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Архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит отменил воскресные службы из соображений безопасности.

Кроме того, лидеры исламской общины Шри-Ланки призвали мусульман принять участие в пятничной молитве, предварительно попросив власти принять повышенные меры безопасности.

Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. В стране продолжается бессрочный комендантский час. Также на полуострове действуют беспрецедентные меры безопасности: церкви, аэропорты и школы взяты под усиленную охрану. На подъезде к аэропорту Коломбо стоят патрульные машины полиции и проверяют всех, кто проезжает.

Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео