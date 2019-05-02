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      На Шрі-Ланці можливі нові теракти: скасовані усі недільні служби

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      На Шрі-Ланці можливі нові теракти: скасовані усі недільні служби
      На Шрі-Ланці можливі нові теракти: скасовані усі недільні служби / afp.com

      Католицька церква Шрі-Ланки не буде проводити недільні служби. Все через ймовірні нові заплановані атаки бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

      Недільні служби Католицької церкви скасовуються вже вдруге, пише DPN.

      Читайте також: "Ми живемо у страху – все не так, як раніше": як Шрі-Ланка оговтується після серії терактів

      Архієпископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит скасував недільні служби з міркувань безпеки.

      Крім того, лідери ісламської громади Шрі-Ланки закликали мусульман взяти участь у п'ятничній молитві, попередньо попросивши влади прийняти підвищені заходи безпеки.

      Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці?21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. У країні триває безстрокова комендантська година. Також на півострові діють безпрецедентні заходи безпеки: церкви, аеропорти і школи взяті під посилену охорону. На під'їзді до аеропорту Коломбо стоять патрульні машини поліції і перевіряють усіх, хто проїжджає.

      Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео

       

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      Теги: Жертви Новини політики Серія терактів на Шрі-Ланці Релігія Теракт Ісламська держава
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