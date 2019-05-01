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      "Мы живем в страхе с все не так, как раньше": как Шри-Ланка приходит в себя после серии терактов

      8 Читати новину українською

      Шри-Ланка понемногу приходит в себя от террористических нападений. В стране возобновили работу соцсетей, до сих пор воспользоваться интернет-связью там было невозможно, чтобы предотвратить дезинформацию. Возобновились и богослужения в храмах, правда, – под охраной. В течение недели жители смотрели мессы по телевидению.

      Антитеррористическая операция продолжается до сих пор. Уже задержаны почти полторы сотни предполагаемых преступников.

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      После террористических атак, которые всколыхнули остров на католическую Пасху, в стране ввели чрезвычайное положение, там продолжается антитеррористическая операция.

      До сих пор храмы были закрыты, а богослужения транслировались по телевидению. Сейчас же работа храмов восстановлена. Правда, совершается там под пристальной охраной.

      Примерно 300 военнослужащих, 50-60 полицейских и специальные коммандос стоят на охране. Это первая месса здесь после Пасхи. Поэтому и такие меры безопасности,
      – рассказал священник Нартон Джонсон.

      Шрі-Ланка потроху оговтується від терористичних нападів.
      Шри-Ланка понемногу приходит в себя после террористических нападений


      Богослужения восстановили, однако – под строгой охраной


      До этого мессы смотрели только по телевидению

      Но одно строгое правило осталось. Чтобы распознавать людей, правоохранители запрещают носить одежду, которая закрывает лицо. При том, что десятая часть населения Шри-Ланки мусульмане. И для женщин там было привычно носить никабы и бурки.

      Это хорошо, что запретили закрывать лицо. Но для некоторых это удар, потому что это исламская культура. Они всегда покрывают лицо,
      – пояснила местная жительница Фатима Мустаке.

      Сейчас причастными к взрывам в храмах и гостиницах считаются менее 150 сторонников террористической группировки "Исламское государство". Они были арестованы в ходе антитеррористической операции.


      Задержали по меньшей мере 150 сторонников "Исламского государства"

      Правоохранителям на днях удалось разоблачить один из центров, которые был основан в обычном доме.

      Даже несмотря на то, что присутствуют силы безопасности, ощущение не такое, как было раньше. Мы живем в страхе. Никогда раньше такого не было,
      – поделилась мыслями местная жительница Кандима Кришанти.

      Сейчас страна понемногу приходит в себя после нападений. Для безопасности задействованы тысячи военных, которые патрулируют улицы.

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      Теги: Исламское государство Жертвы Теракт Серия терактов на Шри-Ланке
      Источник: 24 канал
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