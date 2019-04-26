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      На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

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      На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

      В северной части Шри-Ланки в городе Колумнай, который располагается в 320 километрах от столицы Коломбо, прогремели три взрыва. Инцидент произошел во время антитеррористической операции на фабрике, где предположительно изготавливали взрывчатку для предыдущей серии терактов.

      Как сообщает Sky News со ссылкой на представителя Минобороны Шри-Ланки, силовики выяснили, что в Колумнае террористы производили взрывчатку для серии пасхальных терактов. Также, по данным правоохранителей, здесь скрывались злоумышленники. Следовательно, они решили устроить рейд.

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      Когда же солдаты зашли на территорию завода, прозвучали три взрыва. В то же время подозреваемые в терактах открыли по ним огонь. Были ли жертвы в результате взрывов и стрельбы, пока неизвестно.

      В результате операции силовики обнаружили тайник со взрывчаткой, униформу "Исламского государства", 150 палочек взрывного желатина (пластичное взрывчатое вещество), 100 тысяч шариковых подшипников (террористы обычно нашпиговывают взрывчатку шариками из подшипников, чтобы сила поражения была больше – 24 канал) и беспилотник с камерой, передает CNN.

      После серии терактов, которые прокатились по острову 21 апреля, это не первые взрывы, которые раздаются на Шри-Ланке. В частности, утром 24 апреля похожий инцидент произошел вблизи кинотеатра в Коломбо – правоохранители взорвали подозрительный мотоцикл.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке? 21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство". Между тем, в стране продолжается бессрочный комендантский час.

      Серия терактов на Шри-Ланке: все, что стоит знать

       

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      Теги: Терроризм Взрыв Серия терактов на Шри-Ланке
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