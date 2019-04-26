Теракты на Шри-Ланке: сестра вдохновителя массового убийства дала интервью

Молодая мать двух детей Моххамад Хашим Мадания живет в одном из прибрежных городов Шри-Ланки. Сейчас она чувствует себя отчаявшейся, ведь узнала, что ее брата Захрана Хашима обвиняют в организации серии терактов, повлекших гибель нескольких сотен людей.

Госпожа Мадания узнала "из телевизора", что ее брат – вероятный главарь группы террористов-смертников, которые атаковали церкви и отели на Шри-Ланке в пасхальное католическое воскресенье 21 апреля. Журналисты BBC нашли женщину и расспросили ее о брате и о ее личной позиции относительно этих трагических событий.

Читайте также: Теракт на Шри-Ланке: местные жители рассказали, что произошло на самом деле (фото и видео)

Она напугана терактами, как и остальные мирные местные жители. Поступком брата, если это сделал таки он, возмущена. И боится будущего. Вместе с журналистами на интервью присутствовала полиция. Однако, Маданию не рассматривают как подозреваемую.

Что рассказала сестра Захрана Хашима

Хашим Мадания является самой молодой из пяти детей в семье. Захран Хашим, которому около 40 лет, является старейшим. При этом, несмотря на то, что в детстве семья была дружной, Мадания уверяет, что не имела контакта с братом с 2017 года. Именно с того времени, когда он ушел в подполье после попытки ареста со стороны полиции за участие в конфликте "между идеологически противоположными мусульманскими группами".

По религиозным соображениям Мадания не позволила себя фотографировать, но фото ее брата есть в сети

Захран Хашим – радикальный исламистский проповедник. Он приобрел известность несколько лет назад благодаря видео на YouTube и в Facabook (оно там до сих пор есть в открытом доступе). Видео возмутило других мусульман, которые являются меньшинством на религиозной карте Шри-Ланки, где большинство – буддисты. Однако, мол, власть игнорировала опасность Захрановых призывов. И не ожидала, что проповедник из маленького города сможет организовать смертоносные теракты самоубийц.

Я никогда и подумать не могла, даже на мгновение, что он будет делать такое. Я презираю его поступок. И, хоть он мой брат, осуждаю и не принимаю его,

– заявила Мадания о своем брате.

Хашим Мадания откровенно рассказала и о том, что ее пожилые родители покинули свой дом в том же районе за несколько дней до атаки. И с тех пор она не слышала о них. Видимо, как предполагает Мадания, с родителями ее брат контакт поддерживал.

Что говорит полиция о террористах

Полиция Шри-Ланки насчитала девять нападавших. С хорошим образованием и материальным обеспечением. Один из них учился в Великобритании и Австралии. Двое были сыновьями известного бизнесмена (которого, к слову, арестовали, хотя все соседи и знакомые в один голос уверяют, что этот старик никак не может иметь отношения к терактам).

А беременная жена одного из смертников подорвала себя и двух своих детей, когда в ее дом пришла полиция.

Последствия терактов на Шри-Ланке: смотрите видео

Неизвестно, сам ли Захран Хашим взорвал себя, и жив ли он. Неизвестно, имел ли он прямой контакт с "Исламским государством", или был местным джихадистом, который просто поклялся радикалам на верность. Однако, ИД ответственность за взрывы взяла на себя.

Все, что известно о терактах на Шри-Ланке – в материале 24 канала

В городе, где живет Мадания, взрывов не было. Но в городе рядом смертник атаковал церковь, убив по крайней мере 28 человек. В этом же городе расположен дом Захрана Хашима. Но люди даже не говорят о нем – боятся. Боятся новых смертей