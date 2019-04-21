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      Теракт на Шри-Ланке: местные жители рассказали, что произошло (фото и видео)

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      Теракт на Шри-Ланке: местные жители рассказали, что произошло
      Теракт на Шри-Ланке: местные жители рассказали, что произошло / spektr.press

      Во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов на Шри-Ланке раздались взрывы. Кроме того, они прогремели и в гостиницах страны. В результате терактов погибли по меньшей мере 207 человек, известно также о 450 раненых. Местные жители и туристы рассказали, что сейчас происходит на месте трагедии.

      Большинство взрывов произошли в действительно важных объектах Коломбо, рассказывает местный житель Дили изданию "Медуза". В частности, в церкви Святого Антония, которая является очень популярной.

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      Кроме того, взрывы произошли в трех дорогих отелях – Shangri La, Cinnamon Grand и гостиницы Kingsbury в центре города.

      Сейчас я нахожусь дома в пригороде Коломбо. В городе жизнь остановилась: офисы закрыты, люди сидят по домам. Люди в Коломбо очень нервничают. Такое ощущение, что даже выйти на улицу может быть опасно, так как некоторые бомбы были заложены в обычных жилых кварталах,
      – объяснил Дили.

      Матиша, жительница Коломбо, рассказала, что после взрывов власти ограничили доступ ко всем социальным сетям. "По сути, это единственное, что сделало наше правительство", – сказала женщина.

      Матиша добавила, что среди местных жителей уже распространяются слухи о причинах атаки – якобы еще неделю назад власти узнали, что готовятся теракты, но проигнорировали это.

      Считается, что теракты устроила террористическая группа, связанная с "Исламским государством", а всего они заложили в городе около 50 бомб.

      Гражданская война закончилась 10 лет назад, но подобного не было даже во время войны,
      – отметила жительница Коломбо.

      теракт шрі-ланка
      Где произошли теракты на Шри–Ланке: карта BBC

      Известно, что во время взрывов на улицах города было мало людей из-за выходных. Еще одна жительница Коломбо Лана рассказала, что не волнуется из-за взрывов.

      "Местные жители тоже никогда особо не суетятся, очень флегматичны. Если бы вы жили здесь давно, то тоже не переживали бы", – объяснила женщина.

      В целом, все местные утверждают, что сейчас в городе работает много полиции, информации о взрывах мало, а люди не выходят из дома.

      В ряде католических храмов на Шри-Ланке прогремели взрывы: видео 18+

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      Теги: Новости политики Теракт Жертвы Серия терактов в Шри-Ланке
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