Теракт на Шрі-Ланці: місцеві жителі розповіли, що насправді відбулося (фото та відео)

Під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів на Шрі-Ланці пролунали вибухи. Окрім того, вони прогриміли і в готелях країни. В результаті терактів, загинули щонайменше 207 осіб, відомо також про близько 450 поранених. Місцеві жителі та туристи розповіли, що наразі відбувається на місці трагедії.

Більшість вибухів сталися в дійсно важливих об'єктах Коломбо, розповідає місцевий житель Ділі виданню "Медуза". Зокрема, у церкві Святого Антонія, яка є дуже популярною.

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Крім того, вибухи сталися в трьох дорогих готелях – Shangri La, Cinnamon Grand і готелі Kingsbury в центрі міста.

Зараз я перебуваю вдома в передмісті Коломбо. У місті життя зупинилося: офіси закриті, люди сидять по домівках. Люди в Коломбо дуже нервують. Таке відчуття, що навіть вийти на вулицю може бути небезпечно, так як деякі бомби були закладені у звичайних житлових кварталах,

– пояснив Ділі.

Матіша, жителька Коломбо, розповіла, що після вибухів влада обмежила доступ до усіх соціальних мереж. "По суті, це єдине, що зробив наш уряд", – сказала жінка.

Матіша додала, що серед місцевих жителів вже поширюються чутки про причини атаки – нібито ще тиждень тому влада дізналася, що готуються теракти, але проігнорували це.

I condemn in the strongest terms the #barbarian attack on the churches in #SriLanka . The churches are sanctuary and relic. pic.twitter.com/bfvY1ta1iS — Av. Deniz Yılmaz(LLM) (@Deniz_YilmazCCC) 21 апреля 2019 г.

Вважається, що теракти влаштувала терористична група, пов'язана з "Ісламським державою", а всього вони заклали в місті близько 50 бомб.

Громадянська війна закінчилася 10 років тому, але подібного не було навіть під час війни,

– наголосила жителька Коломбо.



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Відомо, що під час вибухів на вулицях міста було мало людей через вихідні. Ще одна жителька Коломбо Лана розповіла, що не переймається щодо вибухів.

"Місцеві жителі теж ніколи особливо не метушаться, дуже флегматичні. Якби ви жили тут давно, то теж не переживали би", – пояснила жінка.

What is happening this world! Horrifying and heartbreaking, Terrorism remains our number one global enemy. No one, nowhere is safe. Stay strong #SriLanka! #SriLankaBlastspic.twitter.com/g3kZTqQI5b — Laiba (@Hoorof_Heavan) 21 апреля 2019 г.

Загалом, усі місцеві стверджують, що наразі працює у місті багато поліції, інформації про вибухи мало, а люди не виходять з домівок.

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