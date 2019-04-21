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      Теракт в Шри-Ланке: МИД дали советы украинцам, которые там находятся

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      Теракт в Шри-Ланке
      Теракт в Шри-Ланке / Фото из открытых источников

      Украинцы, которые находятся в Шри-Ланке должны быть бдительными и внимательно следить за новостями после серии взрывов, которые произошли во время пасхальных богослужений в католических храмах.

      Украинцам рекомендуется избегать мест массового скопления людей и отслеживать дальнейшее развитие ситуации в стране, передает МИД Украины.

      Читайте также: В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно

      Также стоит постоянно носить с собой документы, удостоверяющих личность и подтверждающих законность пребывания в Шри-Ланке.

      Кроме того, нужно выполнять законные требования и указания представителей местных правоохранительных органов.

      Если же граждане Украины таки попадут в чрезвычайную ситуацию, которая угрожает  их жизни и здоровью, им необходимо будет безотлагательно обратиться в посольство Украины в Индии.

      Также отмечается, что в Шри-Ланке наблюдаются осложнения с мобильной связью, не работают социальные сети и затруднено движение общественного транспорта. Пассажиров международного аэропорта Коломбо предупреждают о возможных задержках при прохождении безопасностного контроля при вылете и рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до отлета.

      По предварительной информации, украинцев среди пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке нет.

      Что произошло в Шри-Ланке?​
      Во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и гостиниц на Шри-Ланке раздались взрывы. В результате терактов погибло более 200 человек, известно также об около 450 раненых.

      Большинство взрывов произошли в действительно важных объектах Коломбо, в частности, в церкви Святого Антония, которая является очень популярной. Кроме того, взрывы произошли в трех дорогих отелях – Shangri La, Cinnamon Grand и гостинице Kingsbury в центре города.

      Последствия терактов в Шри-Ланке: видео 24 канала​

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      Теги: Новости Украины Советы МИД Украины Жертвы Серия терактов в Шри-Ланке
      Источник: 24 канал
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