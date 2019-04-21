Теракт у Шрі-Ланці: МЗС дали поради українцям, які там перебувають

Українці, які перебувають у Шрі-Ланці повинні бути пильними та уважно стежити за новинами після серії вибухів, які сталися під час великодніх богослужінь у католицьких храмах.

Українцям рекомендується уникати місць масового скупчення людей та відстежувати подальший розвиток ситуації в країні, передає МЗС України.

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Також варто постійно носити з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Шрі-Ланці.

Окрім того, потрібно виконувати законні вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів.

Якщо ж громадяни України таки потраплять в надзвичайну ситуацію, яка загрожуватиме їхньому життю і здоров’ю, їм необхідно буде невідкладно звернутися до посольства України в Індії.

Також наголошується, що у Шрі-Ланці спостерігаються ускладнення з мобільним зв’язком, не працюють соціальні мережі та ускладнений рух громадського транспорту. Пасажирів міжнародного аеропорту Коломбо попереджають про можливі затримки при проходженні безпекового контролю при вильоті та рекомендують прибувати в аеропорт не пізніше, ніж за 4 години до відльоту.

За попередньою інформацією, українців серед потерпілих унаслідок вибухів на Шрі-Ланці немає.

Що сталося у Шрі-Ланці? Під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів та готелів на Шрі-Ланці пролунали вибухи. В результаті терактів, загинули понад 200 осіб, відомо також про близько 450 поранених.



Більшість вибухів сталися в дійсно важливих об'єктах Коломбо, зокрема, у церкві Святого Антонія, яка є дуже популярною. Крім того, вибухи сталися в трьох дорогих готелях – Shangri La, Cinnamon Grand і готелі Kingsbury в центрі міста.

Наслідки терактів у Шрі-Ланці: відео 24 каналу