На Шри-Ланке прогремел очередной взрыв
В столице Шри-Ланки Коломбо вблизи кинотеатра произошел взрыв. Правда, в этот раз это дело рук полиции, которая взорвала подозрительный мотоцикл.
По словам заместителя министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардина, правоохранители произвели контролируемый взрыв во время проверки подозрительного мотоцикла, который обнаружили возле кинотеатра в Коломбо.
Он добавил, что контролируемый взрыв был необходимым для того, чтобы открыть сиденье мотоцикла.Никаких жертв или пострадавших нет. Другие подробности чиновник не обнародовал.
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