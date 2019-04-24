На Шри-Ланке прогремел очередной взрыв

В столице Шри-Ланки Коломбо вблизи кинотеатра произошел взрыв. Правда, в этот раз это дело рук полиции, которая взорвала подозрительный мотоцикл.

По словам заместителя министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардина, правоохранители произвели контролируемый взрыв во время проверки подозрительного мотоцикла, который обнаружили возле кинотеатра в Коломбо.

Он добавил, что контролируемый взрыв был необходимым для того, чтобы открыть сиденье мотоцикла.Никаких жертв или пострадавших нет. Другие подробности чиновник не обнародовал.

It seems it was a controlled explosion on a 2 wheeler parked next to #Savoy cinema- details still sketchy (pics via social media) #colombo pic.twitter.com/q65HEvsbVM — حسن سجواني Hassan Sajwani (@HSajwanization) April 24, 2019

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