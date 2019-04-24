На Шрі-Ланці пролунав черговий вибух

У столиці Шрі-Ланки Коломбо поблизу кінотеатру стався вибух. Щоправда, цього разу це справа рук поліції, яка підірвала підозрілий мотоцикл.

За словами заступника міністра оборони Шрі-Ланки Рувана Віджевардіна, правоохоронці провели контрольований вибух під час перевірки підозрілого мотоцикла, який виявили поблизу кінотеатру в Коломбо.

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Він додав, що контрольований вибух був необхідним для того, щоб відкрити сидіння мотоцикла. Жодних жертв або потерпілих немає. Ішні подробиці чиновник не оприлюднив.

Вибух біля кінотетру потрапив на відео

It seems it was a controlled explosion on a 2 wheeler parked next to #Savoy cinema- details still sketchy (pics via social media) #colombo pic.twitter.com/q65HEvsbVM — حسن سجواني Hassan Sajwani (@HSajwanization) April 24, 2019

Також заступник міністра оборони, коментуючи серію терактів, які раніше прокотилися Шрі-Ланкою, розповів, що було щонайменше 9 підривників і 8 із них уже ідентифікували. Також відомо, що серед терористів була жінка. Загалом поліція заарештувала 60 осіб, що можуть бути причетними до вибухів, і 32 із них наразі перебувають під вартою: усі є уродженцями Шрі-Ланки.

Як переконує він, цілком імовірно, що затримання упродовж найближчих днів триватимуть і число причетних до терактів може бути набагато більшим.

Серія вибухів у Шрі-Ланці сталася 21 квітня. Тоді вони пролунали під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава". Тим часом, у країні триває безстрокова комендантська година.

Що відомо про серію терактів у Шрі-Ланці: дивіться відео